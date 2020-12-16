ملعقة فقط في الشامبو لنمو الشعر بغزارة وإنبات الفراغات وحل كل مشاكله، هناك العديد من المكونات الطبيعية التي إذا ما تم إضافتها في الشامبو تعمل على تعزيز نمو الشعر وإنبات الفراغات وعلاج كل مشاكله من القشرة والتقصف وأيضا تساعد على تنعيم الشعر ومعالجة أطرافه، وسوف نقدم لكم في هذا المقال بعض من المكونات التي تعمل على نمو الشعر بغزارة وتطويل وتكثيف الشعر بسرعة ومعالجة الأطراف من الجفاف والتقصف كما تساهم بشكل كبير فى تخلص الشعر من القشرة وحل جميع مشاكله دون الحاجة إلى اللجوء إلى الأطباء المختصين أو تجربة العديد من الوصفات المعقدة، أو الاستعانة بالمنتجات باهظة الثمن فى العناية بالشعر، فقط ملعقة في الشامبو من إحدى المكونات التالي ذكرها وسوف تلاحظون الفرق فى نمو الشعر وإنبات الفراغات وحل جميع مشاكل الشعر.

ملعقة من احد المكونات التالية لتعزيز نمو الشعر وإنبات الفراغات

كل المكونات التي نقدمها لكي عزيزتي القارئة من الطبيعة وفي متناول الجميع نظراً لكونها مكونات بسيطة وغير مكلفة فمن هذه المكونات العسل، والصبار، ومن الممكن استخدام الليمون أو ماء الورد لتعزيز نمو الشعر وإنبات الفراغات ، وزيت الخروع وسوف نشرح لكي طريقة استخدام كل مكون من هذه المكونات البسيطة في كيفية الاستعمال للحصول على النتيجة المطلوبة في أسرع وقت مع العلم أن هذه الإضافات لن تضر الشعر إطلاقا لكونها من مواد طبيعية بل على العكس تلك المكونات تعمل على تغذية الشعر وتساهم بشكل كبير في علاج وحل كل مشاكل الشعر وتعزيز نموه وإنبات الفراغات في وقت قصير.

ملعقة عسل في الشامبو لتعزيز نمو الشعر وإنبات الفراغات

يحتوي العسل على العديد من مضادات البكتيريا التي تعمل على تطهير وتنظيف الشعر وتغذية البصيلات مما يمنحه القوة اللازمة لتعزيز نموه بغزارة وإنبات الفراغات بشكل سريع كما يعمل العسل على منح الشعر الترطيب واللمعان.

يتم إضافة ملعقة كبيرة من العسل الأصلي على زجاجة الشامبو الصغيرة، ويتم غلق الزجاجة ورجها جيدا لامتزاج العسل مع الشامبو، ويترك لمدة نصف ساعة قبل الاستخدام.

وبعد ذلك نقوم بوضع كمية مناسبة من الشامبو على الشعر المبلل بالماء ويتم التدليك برفق إلى أن يصل الشامبو إلى فروة الرأس ثم يغطى الشعر لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نقوم بغسله بماء فاتر ويتم تكرار ذلك مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق الكبير في نمو الشعر وعدم تساقطه الشعر وإنبات الفراغات.

ملعقة من الصبار على الشامبو لحل مشاكل الشعر ومنحه القوة

الصبار من أعظم المكونات الطبيعية التي تحتوي عل المعادن والفيتامينات بوفرة مما يجعله يغذي الشعر ويقويه ويمنع تساقطه ويعزز من نمو الشعر وإنبات الفراغات بشكل كبير، كما يعمل علي الحد من الالتهابات التي قد تصيب فروة الرأس ويمنع ظهور القشرة.

يتم إضافة المادة اللزجة الموجودة في أوراق الصبار الطبيعي إلي زجاجة الشامبو، ويتم رج الزجاجة جيدا لخلط الصبار مع الشامبو ويتم غسل الشعر بهذا الشامبو وسوف تلحظين الفرق الرهيب بعد الاستخدام عدة مرات نظراً لمنح الشعر المعادن والفيتامينات الموجودة في الصبار للشعر وفائدتها في تقويته ومنع تساقطه مما يعمل على تعزيز نموه وتكثيفه وإنبات الفراغات في وقت قصير.

ملعقة من زيت الخروع لإنبات فراغات الشعر

لزيت الخروع فوائدة كبيرة جدا في علاج معظم مشاكل الشعر والتهابات فروة الرأس، كما يعالج زيت الخروع الشعر الجاف والمتقصف ويحمى الشعر من مشاكل الشيب، ويساهم فى تعزيز نمو الشعر بشكل كبير وإنبات الفراغات وحمايته من الصلع.

يتم مزج ملعقة كبيرة من زيت الخروع على زجاجة الشامبو وترج جيدا، ثم يتم وضع كمية مناسبة من الشامبو المخلط بزيت الخروع على الشعر ويتم التدليك جيدا مع ضرورة حك فروة الرأس أثناء التدليك، ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر ويتم تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع لتعزيز نمو الشعر وإنبات الفراغات وحل مشاكله.