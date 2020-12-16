مكون معجزة للقضاء على الشيب المبكر نهائيا حتى لوكان الشعر يغزوه الشعر الأبيض نتائج مبهرة

يوجد الكثير من العلاجات التي تستخدم للقضاء على الشعر الابيض ولكنها تعرف بذلك تسويقياً فقط وليس لها أي فاعلية، كما أنها تحتوي على مجموعة من المواد الكيماوية اتي تضر بفروة الرأس وتزيد من ظهور الشعر الابيض، وقد حرصنا على أن نقدم إليكم أفضل العلاجات الطبيعية المفيدة جداً لفروة الرأس والشعر.

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن يتم استخدامها لعلاج الشعر الابيض نهائياً ومن أهمها الآتي:

الأملج:

الأملج من النباتات الطبيعية التي يتم استخدامها لعلاج الشعر الابيض، حيث تستخدم عن طريق سحق كمية مناسبة من نبات الأملج ويضاف له مقدار من الحناء وتختلف المقادير على حسب طول وكثافة الشعر ويضاف ملعقة من زيت إكليل الجبل وملعقة من زيت القرنفل وزيت السمسم واخلطي المكونات جيداً ومن ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر ويترك لمدة 4 ساعات ويفضل استخدام الوصفة قبل النوم وغسل الشعر في الصباح بالماء والشامبو.

الشاي الأسود:

يعد واحد من أفضل الوصفات التي تعمل على معالجة الشعر الابيض فقومي باستخدام ملعقتين من الشاي مع كوب من الماء وضعيهم في قدر على النار حتى أن يغلي جيداً ومن ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد، ثم يتم تدليك فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة 30 دقيقة ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو وتستخدم تلك الوصفة مرتين في الأسبوع والاستمرار على استخدامها حتى تحصلين على أفضل النتائج.