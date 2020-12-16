خلطه سحريه للتخلص من قشرة الشعر و حكة فروة الرأس نهائيا ومن أول استعمال

تعتبر قشرة الرأس من أكثر المشكلات التي تواجه الفتيات خاصة في فصل الصيف للتعرق الزائد والحرارة المرتفعة، كما أن استخدامك لأحد أنواع الكريمات والشامبوهات يمكن أن يسبب ظهور قشرة الرأس الذي ينتج عنها الحكة والتهاب فروة الرأس لذا يمكنك معالجة هذه المشكلة عن طريق استخدام بعض من الوصفات الطبيعية الذي سوف نقمها إليكِ بالسطور القادمة.

لا يمكن أن تجدين أفضل من الطرق الطبيعية لتتبعيها في القضاء على قشرة فروة الرأس والحكة ومنها الآتي:

الليمون:

هو من النباتات التي تحافظ على صحة الشعر وتساهم في القضاء على قشرة فروة الرأس، كما أنه يعمل على تعادل نسبة الهيدروجين في فروة الرأس الذي يخفف وجود الزيوت الزائدة الناتج عنها ظهور قشرة الرأس، فقومي بإحضار نصف ليمونة وابدئي في تدليك فروة الرأس بها كل يوم ومن ثم يغسل فروة الرأس بالماء الفاتر والشامبو.

زيت الزيتون:

هو من الزيوت الطبيعية التي تكون من أفضل العلاجات التي تستخدم لعلاج الكثير من مشكلات الشعر، فقط كل ما ستقومين به هو تدليك فروة الرأس بقليل من زيت الزيتون واتركيه لمدة 10 دقائق ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

زيت جوز الهند:

هو من العلاجات المستحب استخدامها للتخلص من قشرة فروة الرأس فقومي بخلط كمية مناسبة من زيت جوز الهند مع عصير نصف ليمونة واخلطيهم جيداً ومن ثم يوضع الخليط على فروة الرأس وتدليكها لبضعة دقائق وانتظري 20 دقيقة ثم يتم غسل الشعر بالطريقة المعتادة.