الكوردن بلو .. تعرفي على طريقة عمل وجبة “كوردن بلو” شهية

الكوردن بلو، هو أكلة رائعة من الأكلات السويسرية، ولكنها تُعد في جميع المطاعم العالمية في كافة دول العالم بأكمله، ولكن هناك أشخاص لا يعلمون طريقة إعداد وجبة الكوردن بلو، أو يقومون بإعدادها ولكن ليس بجودة مثل جودة المطاعم، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا، سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، طريقة عمل كوردن بلو بأسهل وأشهي طريقة. طريقة عمل الكوردن بلو المقلي طريقة عمل الكوردن بلو المقلي نوضح لكم في التالي المكونات المطلوبة لعمل وجبة الكوردن بلو وأيضاً أسهل وأشهي طريقة عمل الكوردن بلو المقلي، موضح إليكم كالتالي: مكونات الكوردن بلو المقلي عدد ست قطع من صدور الدجاج المخلية من العظم ومن الجلد وتكون مقطعة علي أنصاف. عدد واحد كوب من الكريمة المخفوقة. عدد واحد معلقة كبيرة الحجم من نشا الذرة. مقدار نصف كوب من شوربة الدجاج. عدد ست معالق من الزبدة. عدد واحد معلقة صغيرة الحجم من البابريكا. عدد ثلاث معالق كبيرة الحجم من الدقيق. عدد ست شرائح من الجبن التركي المدخن. عدد ست شرائح من الجبن السويسري. طريقة تحضير كوردن بلو مقلي ضعي صدور الدجاج علي قطاعة اللحم والدجاج.

أحضري مطرقة الدجاج واللحم.

قومي بدق صدور الدجاج المخلية بالمطرقة.

بعد دق صدور الدجاج قومي برصهم في طبق.

قومي بوضع علي كل قطعة من صدر من صدور الدجاج شريحة من الجبنة التركي المدخنة وشريحة من الجبن السويسري.

عند وضعك للجبن علي صدور الدجاج اتركي أطراف الصدور فارغة حتي تقومي بطوي الصدور من خلالها.

بعد طوي كل صدر دجاج قومي بإغلاقه بخلة الأسنان.

قومي بإحضار إناء أو طبق صغير الحجم.

ضعي البابريكا في الطبق.

أضيفي إلي البابريكا الدقيق.

امزجي البابريكا والدقيق جيدا.

قومي بتغطية صدور الدجاج بالخليط من الدقيق والبابريكا.

قومي بإحضار مقلاة كبيرة الحجم.

ضعي الزبدة في المقلاة وسخنيها.

ضعي صدور الدجاج في المقلاة لتحميرها وقليها.

بعد أن تحمر صدور الدجاج، قومي بإضافة مرقة الدجاج إلي صدور الدجاج في المقلاة.

قومي بإخفاض النار.

وغطي علي الدجاج في المقلاة.

اتركي صدور الدجاج لمدة نصف ساعة، واحرصي ألا تصل الصدور إلي حد اللون الوردي وألا تكون مطهية بشدة.

بعد طهيها قومي بإزالة خلة الأسنان من كل قطعة.

قومي بوضع صدور الدجاج في طبق التقديم.

أحضري طبق صغير الحجم.

قومي بخلط الكريمة المخفوقة مع نشا الذرة في الطبق.

ضعي الخليط في مقلاة علي نار متوسطة.

قومي بالتقليب وهي علي النار.

استمري في التقليب حتي يصبح الخليط ذات قوام متماسك.

قومي بصبه علي صدور الدجاج.

أصبح الكوردن بلو الآن جاهزاً للتقديم. مكونات الكوردن بلو المقليطريقة تحضير كوردن بلو مقلي وبالهناء والشفاء.

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