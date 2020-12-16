دراسة: فوائد الجزر للشرايين وتأثيره على الدهون

الجزر دوت الخليج أبرز أنواع الخضروات الغنية بالمواد الغذائية المهمة للصحة، ويتميز بلونه البرتقالي الدال على غناه بالبيتا كاروتين وهو عنصر مهم للصحة ككل، وبعيد عن أن الجزر مفيد للنظر، هاهي دراسة جديدة ترتبط بين تناول الجزر وصحة الشرايين، إليكم لتفاصيل.

فوائد الجزر للشرايين:

نشر موقع "تايمز نيوز ناز" الهندي المتخصص نتائج دراسة علمية حديثة كشفت عن فوائد سحرية لتناول الجزر، وذلك من خلال تنشيط أحد الإنزيمات.

وكشفت الدراسة أن البيتا كاروتين تطلق بدورها إنزيما نشطا هو السبب في لون الجزر البرتقالي الذي ينتج بدوره فيتامين أ الذي يقلل نسب الكوليسترول الضار في الدم، ويحمي الجسم من تصلب الشرايين وتراكم الدهون على الأوعية الدموية.

نتيجة الدراسة:

نقلت الدراسة عن الأستاذ المساعد في التغذية الشخصية في قسم علوم الأغذية والتغذية البشرية بجامعة إلينوي غاومي أمينغوال قوله : رصدنا في دراستنا تأثيرات إنزيمات البيتا كاروتين الفائقة على صحة القلب والأوعية الدموية"، مؤكدا "يتحول بيتا كاروتين إلى فيتامين أ بمساعدة إنزيم يسمى بيتا كاروتين أوكسيجيناز 1 ، ويحدد الاختلاف الجيني ما إذا كان لديك إصدار أكثر أو أقل نشاطًا من هذا الإنزيم". موضحا أن الأشخاص الذين لديهم إنزيم أقل نشاطًا قد يحتاجون إلى مصادر أخرى لفيتامين أ في نظامهم الغذائي.

تفاصيل الدراسة:

حللت الدراسة، التي نُشرت في مجلة التغذية، عينات الدم والحمض النووي من 767 من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا. وكما كان متوقعًا، وجد الباحثون ارتباطًا بين نشاط الإنزيم ومستوى الكوليسترول السيئ في الجسم.