خلطات طبيعيّة في المنزل لتبييض الأسنان

نقدم لكم أفضل الخلطات المجربة لتبييض الأسنان، فمن المعروف أن أسنانكم تتعرض إلى التغير في اللون، ويمكن تنظيفها بطرق طبيعية مع استعمال معجون الأسنان الخاص بكم كأمر بديل عن إجراء عمليات ليزر لتبييض الأسنان، وهذه المكونات جميعها صالحة للاستعمال ولا تتسبب في الإصابة بمشاكل اللثة أو الأسنان.

خلطة بيكربونات الصوديوم والملح

يمكن استعمال خلطة لتبييض الأسنان مكونة من بيكربونات الصوديوم والملح، فالملح يعمل على كشط الأسنان بينما مادة بيكربونات الصوديوم تعمل على تبييض الأسنان، حيث يمكنك إضافة بيكربونات الصوديوم الملح واستعمال الخلطة على الأسنان التبييض مرة أو مرتين في الأسبوع لتمنحكم أسنان بيضاء وابتسامة رائعة.

خلطة معجون الأسنان والليمون

معجون الأسنان وحده قد لا يعطي النتيجة المطلوبة لتفتيح وتبييض الأسنان أن كانت أسنانكم غير نظيفة تماماً، لكن يمكن إضافة الليمون على معجون الأسنان باعتباره مادة تعمل على التخلص من البلاك على الأسنان وتستخدم مرة أسبوعياً حتى لا يسبب الليمون أي ضرر على اللثة.

خلطة عصير الليمون والبيكنج بودر

الليمون مع البيكنج بودر في خليط واحدة يحدث نتيجة مشاهدة تلاحظونها بعد فترة من المتابعة على استعمال هذا الخليط على الأسنان، حيث يمكن إضافة ملعقة من عصير الليمون على ملعقة ونصف من البيكينج بودر لتكوين خليط يستخدم بالفرشاة على الأسنان للتخلص من طبقة البلاك وإزالتها تماماً وجعل أيمانكم بيضاء وناصعة.

خلطة خل التفاح لتبييض الأسنان

كما يمكن عمل خليط يدخل به خل التفاح لتبييض الأسنان وهذا الخليط يكون مكون من خل التفاح مع الملح وبيكربونات الصوديوم أو البيكينج بودر لجميع المكونات السابقة تزيل طبقة بلاك الأسنان بفعالية، يمكنكم تطبيق الخلطة على أسنانكم بالتزامن مع استعمال معجون أسنان مناسب لتحصلون على أفضل النتائج.