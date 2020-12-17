طريقة عمل الطحينة في المنزل

تحضير الطحينة في المنزل، إن الطحينة من المقبلات والسلطات التي يتم تقديمها مع أغلب الأكلات، وهي ليست وجبة رئيسية، وبرغم ذلك فإنها ذات أهمية كبيرة ويحبها العديد من الأشخاص وتُقدم في كافة المطاعم، ومع الأهمية الكبيرة للطحينة وضرورة أن تكون متوفرة مع أغلب الأكلات، فإننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، طريقة تحضير الطحينة في المنزل بأسهل طريقة.

طريقة تحضير الطحينة في المنزل

نوضح لكم خلال الفقرات التالية مكونات وطريقة تحضير الطحينة في المنزل ومكونات وطريقة تحضير سلطة الطحينة، موضحة إليكم كما يلي:

كوب ونصف من زيت الزيتون. كيلو وربع من السمسم الأبيض. عدد معلقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

مكونات الطحينة الخامطريقة عمل الطحينة الخام

1. قومي بإحضار مقلاة لا يلصق فيها الطعام، ولتكن مقلاة تيفال أو سيراميك.

2. وقومي بوضع المقلاة علي نار متوسطة وليست عالية.

3. قومي بوضع جزء من السمسم في المقلاة.

4. قلبي السمسم جيدا واستمري في التقليب حتي يصبح لون السمسم ذهبي.

5. وبعدها انقليه إلي طبق خارج المقلاة.

6. وكرري آخر خطوتين حتي تنتهي من السمسم بأكمله.

7. قومي بإحضار الكبة.

8. ضعي الملح والسمسم المحمص في الكبة.

9. قومي بطحن الخليط جيدا حتي يصبح ناعم.

10. قومي بإضافة زيت الزيتون إلي الخليط في الكبة ببطء.

11. وقومي بالخلط مرة أخري.

12. استمري في الخلط في الكبة حتي يصبح الخليط ذا قوام متماسك.

13. أفرغي الطحينة في علب يتم غلقها جيداً.

14. ضعي علب الطحينة في الثلاجة.

15. وعندها تصبح جاهزةً لعمل سلطة طحينة في أي وقت.

طريقة عمل سلطة الطحينة

إليكم متابعينا الكرام ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم، طريقة عمل سلطة الطحينة مثل المطاعم، موضحة كالتالي:

ثلاث معالق كبيرة من الطحينة الخام. معلقة من الخل. معلقة من الملح. معلقة من الفلفل الأسمر. معلقة من الثوم بودر.

مكونات سلطة الطحينةطريقة تحضير سلطة الطحينة

1. أحضري طبق غويط.

2. ضعي الطحينة الخام في الطبق.

3. أضيفي الخل وقلبي جيداً.

4. أضيفي المياه ببطء مع الاستمرار في التقليب حتي تحصلي علي القوام المناسب.

5. أضيفي الملح.

6. أضيفي الفلفل الأسمر.

7. أضيفي الثوم البودر.

8. وقلبي المكونات جميعها جيداً.

9. وفرّغي الطحينة في أطباق صغيرة للتقديم.

10. من الممكن أن تضعي عود صغير من الكزبرة الخضراء فوق الطحينة في طبق التقديم كتزيين.