معلقة واحدة رهيبة ضعيها علي الشامبو لتطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه وانبات الفراغات

معلقة واحدة رهيبة علي الشامبو لتطويل الشعر كل السيدات تهتم في كل ما يخص تفاصيل جمالهم سواء للبشرة أو للشعر ونبحث دائماً عن طرق تحمل فوائد جمالية عظيمة وتحمل الكثير من المغذيات، ونحن نعلم أن الشعر سر جمال كل فتاة وتتميز به فتيات كوريا وأسبانيا والهند وغيرها، وتدوال بشكل كبير استخدامات الأرز للحصول على شعر طويل وكثيف وناعم، ونحن اليوم سوف نتعرف سوياً على كيفية الاستفادة من ماء الأرز لزيادة انبات الشعر، والحصول على شعر قوي وصحي ولامع، دون استخدام أي نوع شامبوهات كيميائية.معلقة واحدة رهيبة علي الشامبو لتطويل الشعر
الطريقة سهلة وبسيطة للغاية نقوم بغسل كوب من الأرز للتخلص من أي شوائب ونقوم بنقع الأرز بكوب من الماء بإناء عميق مع التقليب المستمر ويترك لمدة ليلة، وفي الصباح نأخذ الماء الناتج ونحتفظ به بزجاجة شامبو فارغة ونحتفظ به في الثلاجة.خطوات استخدام ماء الأرز مع الشامبو
ويتم القيام بشطف الشعر بماء الأرز وبعد ذلك يطبق عليه الشامبو والبلسم مع تدليك فروة الرأس بالمزيج من أجل تحفيز نمو الشعر مجدداً، ومن ثم نقوم بشطف الشعر وغسيله مجدداً بماء الأرز فقط لكي يكون بمثابة بلسم طبيعي للشعر، ومن الممكن أن يضاف له بعض الزيوت العطرية عند الشطفة الأخيرة للشعر، وبإمكانك الاحتفاظ بماء الأرز في الثلاجة لحين الاستخدام لترطيب البشرة أو للشعر كما ترغبين من أجل الحصول على أفضل النتائج المرضية.
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