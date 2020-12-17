طريقة عمل السويت لإزالة شعر الجسم والإبط بدون ألم في المنزل

يعد السويت ، من أحد منتجات العناية بالجسم والغير مكلف، والكثير من النساء تبحث عن طرق لإزالة الشعر الزائد من الجسم، لأنها تهتم بنظافتها الشخصية لتحصل على جسم ناعم مثل الحرير، لأن هذه المشكلة تسبب لها الاحراج الشديد، فتعتبر الحلاوة هو الخيار الجيد، لأنه عند إزالة الشعر بالحلاوة من الجسم يصبح ملمسه ناعم وجميل، ولا يسبب أي نوع من أنواع الحساسية وتهيج الجلد، ولا تحتوي على أي مواد ضارة تؤذي الجلد مثل أدوات ازالة الشعر الأخرى، التي تستخدم في إزالة الشعر، مثل شفرات الحلاقة التي تنقل البكتيريا عند استخدامها لعدة مرات، أو الشمع الذي يعمل على تهيج الجلد ويسبب الاحمرار ويترك أثار مثل حروق النار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل السويت المنزلي بخطوات سهلة وبسيطة سوف تجعل جسمك ناعم مثل الحرير وبدون أي ألم.

مكونات عمل السويت بالمنزل

تتكون الحلاوة من بعض المكونات البسيطة التي تمنح جسمك النعومة وهى كما يلي:-

2 كوب من السكر الخشن. ليمونة واحدة. ملعقة من ماء الورد. كوب من الماء. ملعقة من الجلسرين.

طريقة التحضير

يوجد بعض الخطوات التي يجب إتباعها عند تحضير السويت بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بوضع إناء على النار ثم نضيف الماء، وبعد ذلك نقوم بإضافة السكر ونقلب على نار هادئة حتى يذوب السكر تماماً.

بعد ذلك نضيف الجلسرين وماء الورد، ونترك الخليط على نار هادئة ونقلب حتى يتغير لون الخليط، من البنى الداكن إلى الأبيض.

بعد مرور 10 دقائق نضع ملعقة في الخليط ثم نقوم بإخراجها ونتركها تبرد، فاذا أصبح القوام سميك نرفع الإناء من على النار ونتركه يبرد.

بعد أن يبرد الخليط نأخذ قطعة من الحلاوة ثم نقوم بتكويرها بعد ذلك نفردها على الأيدي.

فإذا لاحظتي أن الحلاوة أزالة الشعر نهائي فتأكدي أنها قد أصبحت جاهزة للاستخدام.

نصائح عند عمل السويت

يوجد بعض النصائح التي يجب إتباعها عند عمل الحلاوة في المنزل وهى كما يلي:-