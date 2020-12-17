طريقة عمل شوربة العدس بخطوات سهلة وسريعة وفوائد العدس للرجيم

شوربة العدس من الوجبات التي يكثر الطلب عليها خصوصا في فصل الشتاء في معظم الدول العربية وخصوصا في مصر، حيث ترتبط كثيرا شوربة العدس بالليالي العاصفة والشتاء فهناك مقولة شهيرة بأن شوربة العدس تساعد على استعادة درجة حرارة الجسد، غير أنها وجبة مليئة بالكثير والعديد من الفيتامينات والبروتينات والمركبات المهمة واللازمة لوظائف الجسد، كما انه يعد وجبة أساسية للأشخاص النباتيين واللذين يقومون بعمل حمية غذائية وذلك للأسباب التي سوف نقوم بذكرها لاحقا في فوائد العدس . ما هي فوائد العدس: ما هي فوائد العدس: العدس غني بمركبات البوليفينولات (Polyphenols) النشطة والتي تمتاز بخصائصها المضادة للأكسدة،وبها العديد من الفوائد الهامة لجسد الإنسان نذكر منها ما يلي: تعزيز صحة القلب. تنظيم وزن الجسم. الحماية من الإصابة بالالتهابات. إصلاح الضرر الذي يلحق بخلايا الجسم. مفيدة للبكتيريا الصديقة الموجودة في المعدة. تساعد في خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. كما أنه غني بالحديد فكوب واحد من العدس يحتوي على 37% من الحصة اليومية الموصى بها من الحديد، والغني عن الذكر أن الحديد لازم للوقاية من الإصابة بمرض فقر الدم.

كما أنه غني بالألياف الغذائية اللازمة لتحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة ولذلك فهو مفيد للأشخاص الذين يتبعون حميه غذائية.

كما أنه يحتوي على حمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم وهي معادن مهمة وضرورية للحفاظ على صحة القلب، ويعتبر مصدر ممتاز للبروتين النباتي. طريقة تحضير شوربة العدس بالجزر: طريقة تحضير شوربة العدس بالجزر: المقادير: كوب ونصف عدس أحمر.

7 أكواب ماء أو مرقة.

حبة بصل مفرومة ناعم.

حبة جزر مبشورة (وهذا يعتبر مكون إضافي أي يمكن الاستغناء عنه).

4 فصوص ثوم مهروس.

2 حبة طماطم أو ملعقتان كبيرتان معجون طماطم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملح. طريقة التحضير في وعاء على النار نضع العدس المغسول جيدا ومصفى مع البصل المفروم مع الماء أو المرق والجزر المبشور والثوم والطماطم أو معجون الطماطم حسب المتاح لديكي والكمون ونتركه حتى ينضج.

بعد نضجها نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد ثم نضع الشوربة في الخلاط الكهربائي على دفعات. ونخلطها جيدا حتى تمتزج جميع المكونات وتحصيلي على خليط ناعم.

نعيدها إلى الوعاء مره أخرى ونضعها على النار حتى تغلى ونضع الملح وتقدم ساخنه. طريقة التحضير

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