وصفة سكراب وتفتيح 3 مرات أنعم من أي مستحضر ومن أول مرة وأمنة على الجسم الحساس

مما لاشك فيه أنه لا توجد سيدة لا تبحث عن وصفة سكراب وتفتيح للجسم، ومع ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والمواد الكيميائية الخطرة التى تحويها تلك المستحضرات، أو العديد ن الوصفات الشعبية التى لا نفع منها ولا منفعة.

الموضوع مختلف تماما مع هذه الوصفة الرائعة التي قمنا بتجربتها على أكثر من 20 شخص لمدة يومين، والجميع أبدى إعجابه الشديد بوصفتنا لعمل سكراب الجسم، هذا ليس كل شيء فالوصفة يمكنها أيضا تفتيح لون البشرة بعد إستخدامها لعدة مرات على التوالي، وتبدأ النتيجة هنا تقريبا مع التجربة الثانية أو الثالثة حسب شدة اللون أو نوع الجسد.

طريقة عمل السكراب

أولا قومي بتحضير المكونات التالية وامزجيهم معا في اناء واحد.

نصف كيس سكر سنترفيش .

5 ملاعق بن كبيرة.

نصف كوب زيت زيتون.

3 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند.

3 ملاعق كبيرة زيت ليمون أو ليمون بلدي.

ملحوظة هامة قبل البدء : يجب تفتيح مسامات الجسم جيدا بتعريضه لدرجة حرارة مناسبة بدون أن تحرقي الجلد لأن ذلك من شيمه أن يؤثر على عملية السكراب ويسبب تهيج أكثر للجلد، ويمكن أخذ حمام مياه دافئ قبل البدء مباشرة في استخدام السكراب.

والأن قومي بالتدليك من القدم حتى أول منطقة القفص الصدري، وقومي بعد ذلك بتدليك منطقة الصدر برفق بحركات دائرية، وتدليك الرقبة يكون عكس الجاذبية الأرضية.

يستمر التدليك لمدة 15 دقيقة ثم يترك السكراب على الجسد لمدة 10 دقائق ثم يشطف بالماء الدافيء

يخلصك من التوتر ويشعرك بالهدوء يزيل خلايا الجلد الميت. يزيد انتاج الكولاجين. يقاوم أعراض الشيخوخة. يزيد البشرة اشراقا. يجعل الجلد حساسا لاستخلاص الكريمات والدهانات المختلفة قد يعمل على تطرية البشرة. يحسن وصول الدم للجلد. يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت. مزيل للشعر الخفيف من الجلد. علاج للسيلوليت والخطوط البيضاء. علاج لجلد الأوزة.

فوائد السكراب للجسم

انتبهي عزيزتي اذا كان نوع جلدك من النوع الحساس فيفضل أن تقومي بعمل هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، واذا كان نوع الجلد من النوع العادي فيمكن عمله مرة واحدة يوميا ولا نفضل القيام بعمل أكثر من مره في اليوم.