طريقة عمل أصابع زينب بالمنزل بمذاق لذيذ وخطوات بسيطة جداً

تعد أصابع زينب نوع من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد، ودائماً يشتهر تحضيرها في شهر رمضان الكريم، وتتكون من مكونات بسيطة وسهلة وطريقة تحضيرها أيضا بسيطة، فهي عبارة عن عجينة يتم تشكيلها بطريقة معينة، ثم تترك لكي تخمر ثم يتم قليها في الزيت ثم توضع في الشربات البارد، وتجد كثير من الأمهات يبحثون عن طريقة تحضيرها في المنزل بدلاً من شرائها من المحلات بأسعار مرتفعة، ويجب تناولها بكميات محدودة فهي تحتوي سعرات حرارية، عالية قد تسبب السمنة لبعض الأشخاص، وسنتناول في هذا المقال شرح مكونات وطريقة عمل أصابع زينب بطريقة مميزة.

مكونات عمل أصابع زينب بالمنزل

تتكون أصابع زينب من مكونات بسيطة وهي كما يلي:ـ

كوب دقيق.

نصف كوب سميد بسبوسة.

ربع فنجان زيت.

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

ملعقة من الفانيليا.

زيت للقلي.

لتجهيز الشربات يستخدم، 2كوب سكر، كوب ماء، عصير نصف ليمونة.

للتزيين يستخدم جوز الهند.

طريقة التحضير

يتم تحضير أصابع زينب بخطوات بسيطة تكسبها مذاق خاص وهي كما يلي:ـ