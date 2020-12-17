طريقة عمل أصابع زينب بالمنزل بمذاق لذيذ وخطوات بسيطة جداً

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تعد أصابع زينب نوع من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد، ودائماً يشتهر تحضيرها في شهر رمضان الكريم، وتتكون من مكونات بسيطة وسهلة وطريقة تحضيرها أيضا بسيطة، فهي عبارة عن عجينة يتم تشكيلها بطريقة معينة، ثم تترك لكي تخمر ثم يتم قليها في الزيت ثم توضع في الشربات البارد، وتجد كثير من الأمهات يبحثون عن طريقة تحضيرها في المنزل بدلاً من شرائها من المحلات بأسعار مرتفعة، ويجب تناولها بكميات محدودة فهي تحتوي سعرات حرارية، عالية قد تسبب السمنة لبعض الأشخاص، وسنتناول في هذا المقال شرح مكونات وطريقة عمل أصابع زينب بطريقة مميزة.مكونات عمل أصابع زينب بالمنزل
تتكون أصابع زينب من مكونات بسيطة وهي كما يلي:ـ
- كوب دقيق.
- نصف كوب سميد بسبوسة.
- ربع فنجان زيت.
- نصف كوب ماء دافئ.
- ملعقة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- 2 ملعقة كبيرة سمنة.
- ملعقة من الفانيليا.
- زيت للقلي.
- لتجهيز الشربات يستخدم، 2كوب سكر، كوب ماء، عصير نصف ليمونة.
- للتزيين يستخدم جوز الهند.
يتم تحضير أصابع زينب بخطوات بسيطة تكسبها مذاق خاص وهي كما يلي:ـ
- نبدأ أولاً بتجهيز الشربات، ويتم ذلك بوضع إناء على النار ونضيف إليه الماء والسكر ونقلب حتى ذوبان السكر، نتركه على النار حتى يغلي ثم نضيف عصير الليمونة، نتركه على النار يغلي لمدة عشر دقائق، ثم نرفعه من على النار ونتركه لكي يبرد.
- في وعاء كبير نقوم بإضافة الدقيق الأبيض والسميد ورشة الملح والخميرة والفانيليا والبيكنج بودر، ونقلب جيداً ثم نضيف السمنة والزيت ثم نستمر بالتقليب جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجياً ونقوم بالعجن، بعد ذلك نغطي العجينة ونتركها لكي ترتاح لمدة نصف ساعة في مكان دافئ.
- بعد أن تختمر العجينة نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة متساوية الحجم على شكل الكرة، ثم نقوم بفرد القطع الصغيرة على شكل أصابع، نقوم بفرد الإصبع على المبشرة أو المصفى السلك للحصول على شكل مميز.
- توضع القطع في زيت ساخن غزير ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي.
- تُصفي من الزيت وتوضع في الشربات البارد لمدة دقيقتين.
- ثم بعد ذلك تُصفي من الشربات،يمكنك تزينها بجوز الهند وتوضع في طبق التقديم بالهنا والشفا.
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