طريقة سندوتش الشاورما التركية في المنزل أو الدونر الأصلي بالخطوات والصور

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طريقة سندوتش الشاورما التركية في المنزل سهلة وبسيطة وغير مجهدة، بالإضافة إلى أن سندوتش الدونر هو أحد أشهر السندوتشات اللذيذة التي يمكنكم تجربتها في المنزل، أو سندوتش دونر الكباب تركي الأصل، وهو منتشر في العديد من الدول خاصة الأوروبية، خاصة ألمانيا يمكنك مشاهدة محلات دونر الكباب في كل مكان.طريقة سندوتش الشاورما التركية
طريقة هذا السندوتش مختلفة، سواء من حيث طريقة التتبيلة أو طريقة الإعداد نفسها، ويمكن تشبيهها بسندوتشات الشاورما، لأنها تجهز بشرائح رفيعة للغاية، ولكن طريقة التحضير تختلف بالطبع، وسوف نقوم معًا بتنفيذ طريقة سندوتش الشاورما التركية، بطريقة لذيذة للغاية، وبتتبيلة سهلة ولكن مذاقها مثل المطاعم الشهيرة.مقادير سندوتش الشاورما باللحمة
بالنسبة للحم، استخدمي من كيلو إلى كيلو ونصف لحم مفروم (سواء لحم بقري أو لحم ضأن).
- حبة بصل متوسطة الحجم.
- 3 فصوص مهروسة من الثوم.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- 3 ملاعق كبيرة من الزبادي.
- 2 ملعقة صغيرة من الكمون.
- 2 ملعقة صغيرة من الكزبرة.
- رشة ملح ناعم.
- رشة فلفل أسود.
- ½ ملعقة صغيرة من القرفة.
- ½ ملعقة صغيرة من الشطة.
- كوب ونصف من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من المايونيز.
- ½ ملعقة صغيرة من الملح.
- ½ ملعقة صغيرة من النعناع الجاف.
- ½ ملعقة صغيرة من السماق.
- ½ ملعقة صغيرة من الشطة.
- ½ ملعقة صغيرة من الثوم الباودر.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- في وعاء عميق ضعي اللحم المفروم، ثم أضيفي إليه البصلة المفرومة، مع الثوم ثم ضعي التوابل المذكورة بالأعلى.
- أضيفي الزبادي إلى اللحمة والخليط، ثم زيت الزيتون واخلطي اللحم مع مكوناته جيدًا، بيديك أو داخل الكبة ومن المهم أن تكون اللحمة مثل المعجون، حتى يسهل التحكم بها.
- قسمي العجين إلى نصفين، على شكل اسطواني ولفيها بورق الفويل، واغلقيها من الطرفين ثم ارفعيها إلى الفريزر حتى تتجمد، وتستطيعي تقطيعها بسهولة.
- عقب خروج اللحم من الفريزر انزعي عنها ورق الفويل، ثم ابدئي في تقطيعها شرائح صغيرة، وسوف تكون سهلة للغاية في التقطيع.
- في مقلاة على نار متوسطة، ضعي مسحة من الزيت، ثم اتركي يسخن قليلًا ثم أضيفي إليه شرائح اللحم، واتركيها حتى تحصل على لون تحمير من الأسفل، ثم ارفعيها عن النار. (وهذا هو شكل شرائح اللحم بعد رفعها عن النار).
- استخدمي أي نوع من الخبز لعمل السندوتشات، وجهزى إضافاتك مثل الطماطم والزيتون، والخيار المخلل والخس والجرجير.
- ولتحضير الصوص، ضعي الزبادي في وعاء صغير، ثم أضيفي إليها ملح وثوم بودر وسماق وشطة ونعناع مجفف، ثم أضيفي المايونيز وقليل من الأعشاب الفريش مثل الشبت أو البقدونس.
- ابدئي في بناء سندوتش الشاورما التركي، بوضع الخبز ثم إضافة الصوص إليه، ثم الخس والطماطم ثم شرائح اللحم ثم الكاتشب.
- قومي بلف السندوتش وبالهناء، ويمكنك تجربة طريقة ساندوتش البطاطس السوري، فهي سهلة أيضًا وأسرع ومشبعة وبخطوات سهلة وبسيطة.
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