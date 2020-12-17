طريقة سندوتش الشاورما التركية في المنزل أو الدونر الأصلي بالخطوات والصور

طريقة سندوتش الشاورما التركية في المنزل سهلة وبسيطة وغير مجهدة، بالإضافة إلى أن سندوتش الدونر هو أحد أشهر السندوتشات اللذيذة التي يمكنكم تجربتها في المنزل، أو سندوتش دونر الكباب تركي الأصل، وهو منتشر في العديد من الدول خاصة الأوروبية، خاصة ألمانيا يمكنك مشاهدة محلات دونر الكباب في كل مكان.

طريقة هذا السندوتش مختلفة، سواء من حيث طريقة التتبيلة أو طريقة الإعداد نفسها، ويمكن تشبيهها بسندوتشات الشاورما، لأنها تجهز بشرائح رفيعة للغاية، ولكن طريقة التحضير تختلف بالطبع، وسوف نقوم معًا بتنفيذ طريقة سندوتش الشاورما التركية، بطريقة لذيذة للغاية، وبتتبيلة سهلة ولكن مذاقها مثل المطاعم الشهيرة.

بالنسبة للحم، استخدمي من كيلو إلى كيلو ونصف لحم مفروم (سواء لحم بقري أو لحم ضأن).

حبة بصل متوسطة الحجم.

3 فصوص مهروسة من الثوم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من الكمون.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة.

رشة ملح ناعم.

رشة فلفل أسود.

½ ملعقة صغيرة من القرفة.

½ ملعقة صغيرة من الشطة.

كوب ونصف من الزبادي.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

½ ملعقة صغيرة من النعناع الجاف.

½ ملعقة صغيرة من السماق.

½ ملعقة صغيرة من الشطة.

½ ملعقة صغيرة من الثوم الباودر.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.