كيكة العسل الروسية السررررررريعة والطعم وووهم

طريقة تحضير كيكة العسل الروسية، تعد كيكة العسل الروسية من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى الكثيرين نظراً لمذاقها المميز فيتم تحضير الكيك بشكل سريع وسهل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيك العسل الروسية. مكونات كيكة العسل الروسية: نصف كأس من السكر البني وعصير برتقال. ثلاثة كؤوس من الدقيق. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. ملعقة صغيرة من كلاً من الفانيلا والقرنفل المطحون وبيكربونات الصوديوم. نصف ملعقة من الملح وجوزة الطيب. كأس ونصف من السكر الأبيض. أربعة ملاعق من القرفة المطحونة. ثلاثة بيضات. كأس من زيت الكانولا والعسل. كوبان دقيق. خطوات تحضير كيكة العسل الروسية: مكونات كيكة العسل الروسية: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة على الإطلاق ولا تستغرق وقت وإليكم في السطور الآتية هذه الطريقة: يتم تثبيت الرف العلوي في الفرن وتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة. يتم إحضار مقلاة طبخ ويكون حجمها متوسط ويتم رشها برذاذ الطبخ. يتم وضع كلاً من الدقيق والبيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم والملح والقرفة والقرنفل في إناء ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض. يتم إضافة كلاً من الزيت والعسل والسكر والبيض والفانيلا والقهوة وعصير البرتقال في إناء أخر ويتم خلطهم جيداً في الخلاط الكهربائي. يتم إضافة خليط العسل إلى الدقيق والتقليب معاً ثم وضعه في مقلاة. ثم يتم خبز الكيك لمدة ساعة لحين أن يصبح لونها ذهبي وتناولها وهي باردة. طريقة عمل كيك الزبادي الهشة: طريقة عمل كيك الزبادي الهشة: كيكة الزبادي مكوناتها متواجدة في كل بيت وتمتاز كيكة الزبادي بسهولة عملها وتواجد مكوناتها، وسنحضر كل المكونات وسنحضر خطواتها بالتفصيل الآن: مقادير ومكونات كيكة الزبادي الهشة: ثلاثة بيضات. كوبان من الدقيق. كوب ونصف من الزبادي. ملعقة كبيرة من السمن. فانيليا. ملعقة كبيرة من البيكينج بودر. كوب كبير من السكر الناعم الابيض. طريقة التحضير: قومي بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي به السكر والفانيليا والبيض والزبادي والسمن أيضا، ثم قومي بخلطهم جيدا لمدة لا تقل عن عشرة دقائق.

حضري الدقيق مع البيكينج بودر وانخليهم جيدا في إناء عميق.

بعدها ضعي المكونات السائلة على الدقيق المنخول، واخلطي بالمضرب اليدوي برفق، ثم ادخلي الخليط بالفرن حتى ينضج تماما. مقادير ومكونات كيكة الزبادي الهشة:طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة العسل الروسية السررررررريعة والطعم وووهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.