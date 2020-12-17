ليالي لبنان حلوى باردة بدون فرن حضريها بمكون واحد بس في ٥ دقايق

طريقة تحضير حلوى ليالي لبنان، تعتبر حلوى ليالي لبنان من أنواع الحلوى السهلة والبسيطة والتي يمكن لأي شخص أن يحضرها في المنزل فلا تستغرق وقت كبير فيتم تحضيرها في جميع المطابخ وانتشرت كثيراً في المناطق العربية بالتحديد للبنان وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير حلوى ليالي لبنان.

كأس من السميد الناعم. أربعة أكواب من الحليب السائل. ثلاثة حبات من المستكة. ربع كأس من السكر. مياه الزهر ومياه الورد بكميات قليلة.

علبتان من القشطة. نصف كأس من الفستق الحلبي المطحون. قطر.

مكونات تحضير حلوى ليالي لبنان:إما بالنسبة لمكونات وجه حلوى ليالي لبنان:خطوات تحضير حلوى ليالي لبنان:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة كما ذكرنا إليكم من قبل ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل سنقدم إليكم خطوات التحضير:

تستغرق عملية تحضير هذا النوع من الحلوى ربع ساعة فقط في بداية الأمر يتم إحضار إناء. ويتم وضع فيه حبات المستكة وتركه لحين أن يذوب وتتصاعد رائحة المستكة. ثم يتم إضافة الحليب والسكر والسميد إلى الإناء ويتم التحريك على نار هادئة لأن يصبح الخليط سميك. يتم وضع الإناء على النار ومن ثم إضافة مياه الورد والزهر إلى الخليط ويتم التحريك الخليط. ويتم وضعه في قالب ثم وضعه في الثلاجة وتركه لحين أن يبرد. يتم إخراجه من الثلاجة وتوزيع القشطة والفستق على الوجه ثم القطر.

طريقة تحضير القشطة في المنزل:

يتم تحضير القشطة الكدابة في المنزل بدون شرائها ويمكن عملها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة ومتواجدة في كل مطبخ، لذا سنوضح من خلال السطور القادمة القليلة المكونات بالتفصيل وطريقة التحضير أيضا بالتفصيل والخطوات:

١٥٠ جرام من دقيق السميد الناعم. كوب كبير معيار ١٥٠ جرام من السكر الناعم الأبيض. كوبان كبار من الحليب بمقدار نصف كيلو. ملعقتين كبار من القشطة. ملعقة كبيرة من الكريم جانتية.

في الأول ضعي اللبن على النار وقلبي معهم دقيق السميد والسكر جيدا.

بعدها ضعي باقي المكونات وقلبيهم جيدا حتى يتم التجانس تماما.

بعدها يتم التقليب على النار حتى تصبح ثقيلة مثل القشطة.

مقادير القشطة الكدابة في المنزل:طريقة التحضير: