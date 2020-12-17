طريقة عمل العرسيه الإماراتية خطوة بخطوة في المنزل بطعم ألذ من المطاعم

طريقة عمل العرسيه الإماراتية , المَطبخ الشعبي الإماراتي غَّني بالوصفات اللذيذة والشعبية، والعرسيه من الأكلات الشعبية القوية، التي تتميز ببساطة مُكوناتها وسهولة تَحضيرها، وطَعمها الشهي والقوي، لذا سَنُقدم لكي سَيدتي اليوم أفضل طريقة عمل العرسية الإماراتية، حتى تَسعدين جميع أفراد أسرتك بَطعمها الشهي واللذيذ.

طريقة عمل العرسية الإماراتية

المطببخ الإماراتي يتميز بأكثر من وصفة ومن أشهر وصفاته العصيدة الاماراتية، وكذلك العرسيه الإماراتية، والتي تحتاج إلى:-

كيلو من الدجاج.

كيلو من الأرز البسمتي.

2 جم من الحبهان المطحون.

10 مللي من السمن.

1 جم من الفلفل الأبيض.

5 جم من الملح.

لتر واحد من الماء.

ضَعي وعاء به ماء مع الحبهان المطحون والفلفل الأبيض والماء، وعند تَمام الغليان اضيفي الدجاج.

اتركي الوعاء حتى يُصبح لحم الدجاج ناضج تمامًا.

وفي هذا الاثناء قومي بغسل الأرز جيدًا وقومي بَنقعه لمدة نصف ساعة في ماء دافئ.

ضعي الأرز في مصفاة حتى يَتخلص من الماء تمامًا.

انشلي الدجاج في مصفاة واتركيه حتى يُصبح بارد.

افصلي اللحم عن العظم والجلد وقومي بَتقطعيه قطع صغيرة الحجم.

وفي نفس وعاء المرق أضيفي الأرز والدجاج واتركي الوعاء على نار هادئة حتى يَنضج الأرز تمامًا.

اهرسي الأرز مع الدجاج جيدًا حتى يٌصبح الخليط كله مهروس ناعم.

وفي آخر خَطوة رشي السمن على الوجه، وقدميها على الفور وهى ساخنة في طبق التَقديم.

المكوناتطريقة التَحضير

طريقة عمل العرسية بطريقة سهلة

المكونات

دجاجة كاملة.

2 كوب أرز المغسول والمنقوع ومٌصفى من الماء.

عود قرفة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر.

3 فصوص ثوم.

2 ملعقة كبيرة من السمن النباتي.

ثمرتين طماطم.

4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.

ضعي الدجاجة مع الماء حتى تَغلي مع البهارات (ملح، القرفة، الفلفل الأسود، الثوم).

اتركي الدجاج حتى يَنضج تمامًا لمدة ساعة.

وفي وعاء آخر ضعي لتر ماء + ملح وعندما يَغلي ضعي الأرز وملعقة من الهيل المكونات واتركيها حتى تَغلي.

قطعي الدجاج وضعيها مع الأرز حتى تَتجانس تمامًا.

وعندما يَتشرب الأرز الماء تمامًا، يُوضع كل المكونات في الخلاط الكهربائي وتُخلط كلها.

ضعي الخليط في طبق التقديم ثم أضيفي السمن وقدميها على الفور.

طريقة التَحضير