3 حاجات ضروري تعمليهم دايما قبل ما تحطي الروج المات

الروج المات من الحاجات الموضة جدا بقالها فترة ولسه مستمرة معانا ، عشان كده لازم تتأكدي انك بتستخدميه صح ، وبتعتني بشفايفك كويس ، عشان يديكي النتيجة المطلوبة ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنعرف مع بعض ازاي تعتني بشفايفك مع الروج المات ، من خلال 3 خطوات اساسية لازم تعمليها قبل ما تحطي الروج.
ازاي تعتني بشفايفك مع الروج المات:
1- السكراب:
الروج المات بيظهر التشققات واي عيوب على الشفايف ، عشان كده التقشير ضروري جدا ، لانها تعتبر افضل طريقة للتخلص من الجلد الميت وتجنب القشور والكتل ، وبيحافظ عى مرونة الشفايف.
ممكن تجيبي اي مقشر جاهز ، او تعملي مقشر بنفسك في البيت بمكونات طبيعية ، كل اللي هتعمليه امزجي معلقة كبيرة سكر مع عسل نحل ومعلقة صغيرة من زيت جوز الهند ، وبكده تبقي عملتي مقشر مغذي للشفايف طبيعي وبمكونات بسيطة.
2- الترطيب:
الترطيب معناه انك هتحافظي على الشفايف من الجفاف وهيضمن استمرار الروج على الشفايف لفترة طويلة ، اما تستخدمي زيوت للترطيب زي زيت اللوز الحلو, زيت جوز الهند ، او تستخدمي مرطبات للشفايف جاهزة.
3- البرايمر:
استخدمي البرايمر قبل الروج عشان تحافظي على الروج لفترة اطول ، وممكن تستخدمي الكونسيلر كبديل للبرايمر ، حطي منه طبقة خفيفة قبل الروج هيثبت الروج لفترة اطول.
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