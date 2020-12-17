تعرفي على أفضل أنواع الحنة المفيدة لشعرك وكيفية استخدامها

تُستخدم الحنة منذ زمانٍ بعيدٍ، وحتي الآن مازال الكثير من السيدات يفضلون استخدامها للشعر، حيث أنها تكون مفيدةً جداً للشعر، وهذا علي عكس أي صبغات للشعر والتي من الممكن أن تضر الشعر سواء علي المدي القريب أو البعيد، ومع تعدد أنواع الحنة في وقتنا الحالي، أصبح محبي الحنة في حيرة عن أفضل نوع في كل تلك الأنواع، وعليه فأننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أفضل أنواع الحنة المفيدة للشعر.

أنواع حنة مفيدة للشعر

إننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أنواع حنة مفيدة للشعر، موضح إليكم كالتالي:

حنة Light Mountain Natural in Red. حنة Best No-Color Treatment: Avigal Henna in Natural. حنة Best Body Art Quality Dye: Zenia Pure Henna. حنة Hannah Natural 100% Pure Henna. حنة Color by Nature Lustrous Henna in Mahogany. حنة Rainbow Research Henna in Chestnut. حنة Jamila Henna Powder. حنة Godrej Nupur Henna. حنة Ancient Sunrise Henna for Gray Hair.

وكل نوع من الأنواع السابقة يتم استخادمه بالطريقة الموضحه علي غلاف الحنة.

أفضل أنواع الحنة للشعر الأبيض

حتي تعمل الحنة علي القضاء علي اللون الأبيض في الشعر، فإن هناك بعض من المكونات التي يجب تجهيزها وتحضيرها في الحنة للحصول علي شعر خال من اللون الأبيض، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أفضل أنواع الحناء للشعر الأبيض، موضح إليكم كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحنة. معلقة واحدة من زيت جوز الهند. مقدار نصف كوب من المياه.

إحضار طبق غويط. وضع الحناء في الطبق. إضافة المياه وزيت جوز الهند إلي الحنة في الطبق. قلبي المكونات جيدا. استمري في التقليب حتي تصبح الحناء عبارة عن عجين رخو وطري. احضري فرشة الحناء. افردي الحنة علي شعرك بالكامل. اتركيها علي شعرك لمدة من ربع ساعة إلي عشرين دقيقة. وبعد مرور الوقت، قومي بغسل شعرك بالمياه جيدا. وبعد الإنتهاء من غسله جففية بالمنشفة وسوف تجدين شعرك خالي من اللون الأبيض تماماً.

مكونات خلطة الحنة للقضاء علي الشعر الأبيضطريقة استخدام الحنة للقضاء علي الشعر الأبيض