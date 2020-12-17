سائل رهيب لمنع تساقط الشعر وتطويله بغزارة دون توقف وإخفاء الشيب نهائياً وإلى الأبد

مشكلة تساقط الشعر هي مشكلة تعاني منها أغلب النساء كنتيجة أكيدة لعدم الاهتمام والعناية بالشعر، ويمر الشعر حينها بعدة مراحل تبدأ بالتقصف ثم التلف والتساقط وظهور الشعر الأبيض، اليوم نقدم لك خلطة طبيعية 100% سوف تغنيك عن أي منتجات للعناية بالشعر إذا قمت بالاستمرار في استعمالها، وبالإضافة إلى ترميم الشعر التالف وعلاج التساقط فهي فعالة للغاية أيضا في تطويل الشعر وزيادة كثافته، أيضا تغذي الشعر من الجذور ويمكن استعمالها بشكل آمن ومستمر فهي عبارة عن منقوع أو سائل، ولا يتطلب بالضرورة غسل الشعر فهو لا يحتوي على بيض أو زيوت تستدعي غسل الشعر بالشامبو.

علاج تساقط الشعر وتطويله بغزارة

اليوم نقدم لكِ خلطتين طبيعيتين يمكنك استخدام كل منهما مرة واحدة في الأسبوع، واستعمالهما معاً كروتين أسبوعي لمنع تساقط الشعر بشكل مؤكد وزيادة كثافة وطول الشعر بغزارة ودون آثار جانبية على الإطلاق، استخدمي الوصفة الأولى في بداية الأسبوع وانتظري ثلاثة أيام ثم استخدمي الخلطة الثانية وهكذا، وسوف تحصلين بعد ثلاثة أسابيع فقط على نتيجة مذهلة لن تصدقيها.

زيادة كثافة الشعر ومنع تساقطه

تتكون الخلطة الأولى من خمسة مكونات طبيعية متواجدة في كل منزل، قومي بإحضار كوب من الماء المغلي وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من الشاي الأسود، قومي بتقليب الشاي في الماء واتركيه جانباً، قومي بإحضار وعاء وصبي فيه كوبين من الماء الدافئ مع

كوب صغير من الخل الأبيض وملعقة صغيرة من ملح الطعام واخلط المكونات جيداً، قومي بإضافة الشاي بعد تصفيته من الشوائب إلى الوعاء ثم قومي بتقليب المكونات مرة أخيرة.

قومي بوضع الخليط الناتج في زجاجة بخاخ واستخدميه على شعر نظيف، قومي بتطبيقه على شعرك بالكامل مع تدليك فروة رأسك للحصول على أفضل النتائج، اتركيه على شعرك حتى يجف ويمكنك تركه أيضا حتى الصباح ثم اغسلي شعرك فقط بماء دافئ، وبعد ذلك قومي بترطيب شعرك بواسطة كريم مرطب أو بواسطة زيت مرطب خفيف مثل زيت جوز الهند، ولا تنسي أن تستخدمي هذا السائل مرة واحدة في الأسبوع.

تكثيف وتطويل الشعر بغزارة

الخلطة الثانية عبارة عن سائل أيضا تستخدميه مرة واحدة في الأسبوع، قومي بإحضار كوب من الماء المغلي وأضيفي إليه ملعقة من بذور الحلبة، بالاضافة إلى ملعقتين من أعشاب الروز مارى أو أعشاب الريحان المجففة، قومي بتغطية الكوب بعد تقليب المكونات واتركيه جانباً لمدة ساعة، بعد ذلك يتم تصفية الخليط وإضافة ملعقة من جل الألوفيرا ومثلها من ماء الورد وزيت الأرجان، قومي بتقليب المكونات مرة أخيرة ثم ضعي السائل الناتج في زجاجة بخاخ، واستخدميه على شعر نظيف واتركيه لمدة 3 ساعات ثم اغسلي شعرك بشامبو طبي أو شامبو الأطفال.