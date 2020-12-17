طريقة عمل كيكة الزعفران المذهلة في المنزل بكل سهولة saffron cake

كيكة الزعفران واحدة من الحلويات المميزة التي انتشرت بكثرة في المكسيك، ويرجع السبب في رواجها إلى شركة نستله التي تعد واحدة من أكبر شركات التغذية في العالم، حيث قامت نستله بطبع وصفة كيكة الـTres leches على أغلفة الحليب المبخر والحليب المكثف والكريمة في ثلاثينيات القرن الماضي، ومنذ تلك الفترة انتشرت وصفة هذا النوع من المخبوزات الشهية وساهم طعمها اللذيذ في انتشارها بشكل كبير في المكسيك ومنها إلى الدول المختلفة.

وفيما يخص الزعفران فهو من أغلى النباتات في العالم، ويرجع السبب في ارتفاع أسعاره إلى صعوبة جنيه فهو يتطلب الكثير من الأيدي العاملة اللازمة لقطف زهور الزعفران البنفسجية باليد ثم تجفيفها لنحصل على الزعفران بشكله المتعارف عليه، ويساهم تناول الزعفران بصورة مستمرة إلى تحصيل العديد من فوائده التي من بينها تحسين الحالة المزاجية والمساهمة في علاج الربو وتحسين الصحة العامة بالإضافة إلى فوائده للحوامل ومرضى الزهايمر، وفي السطور التالية نقدم لكم طريقة عمل كيكة الزعفران على طريقة الطاهية “منال العالم”، التي اشتهرت بوصفاتها المميزة في جميع أنحاء الوطن العربي، ويبحث الكثير منا عن وصفاتها سواء عبر الإنترنت أو عن طريق شراء كتب الطبخ التي تنسب إليها لإعداد وصفات مختلفة ومميزة.

طريقة عمل كيكة الزعفران:

مقادير الكيكة:

نصف كوب من الحليب السائل.

مقدار ملعقة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من الطحين.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

ثلاث حبات من البيض.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من زيت الذرة.

علبة حليب مبخر.

كوب من الحليب.

نصف علبة حليب محلى.

كريمة مخفوقة.

قومي بنخل الطحين مع البيكنج بودر والملح.

اخفقي البيض مع السكر حتى يصبح لونه فاتحاً، ثم أضيفي إليه الزيت والزعفران.

أضيفي خليط الطحين إلى باقي المكونات في العجان، ثم قومي بالخلط حتى تحصلي على مزيج متجانس.

صبي الخليط في صنية الفرن المدهونة بمادة دهنية لمنع الالتصاق، ثم أدخليها الفرن المجهز مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 20 دقيقة تقريباً.

أخرجي الصنية من الفرن بعدما تنضج ويصبح لونها ذهبياً.

اخلطي أنواع الحليب الثلاث (المحلى والحليب المبخر والحليب الطازج)، ثم صبيها على وجه الكيكة بعد عمل ثقوب في الكيكة حتى تشرب بالمزيج.

اخفقي الكريمة مع مراعاة بدء الخفق على سرعة بطيئة باستخدام المضرب الكهربائي، ثم زيادة السرعة تدريجياً حتى تحصلي على القوام المطلوب.

وزعي الكريمة على سطح الكيكة بالتساوي، ثم جملي الوجه بنثر قليل من الزعفران.

طريقة الإعداد والتحضير: