طريقة فرد الشعر المجعد بالنشا والعسل بخطوات سهلة وبسيطة

ذوات الشعر المجعد والخشن يعانين من العناية بشعرهم والظهور بشكل أنيق، في الحصول على شعر ناعم هو حلم كل فتاة، الكل يبحث عن الطرق الكيماوية لفرد الشعر، لكن هل تأمنين أثارها على صحتك وشعرك بالطبع لا، لذلك فرد الشعر بالطرق الطبيعية هو أفضل اختيار، النشا من الوصفات المجربة لفرد الشعر وجعله ناعم كالحرير إليكم وصفات سهلة وغير مكلفة لفرد الشعر بالنشا، والحصول على شعر ناعم ومفرود لا يتطلب منك الكثير بل الأهتمام وتنفيذ تلك الوصفة البسيطة لتغذية شعرك للحصول على هدفك الجمالي يمكنك متابعة هذا المقال وتنفيذ الوصفة.

طريقة فرد الشعر بالنشا

بعيداً عن أن النشا يدخل في العديد من الأستخدامات سواء الحلويات أو الوصفات، فهو من أقوى الأشياء الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر وتقويته بالإضافة إلي أن النشا يحتوي على جميع الفيتامينات التي تساعد الشعر وفروة الرأس وتقويها، فالشعر المفرود هدف جمالي لكل أنثي، لذلك تم إثبات أن النشا من أقوى المنتجات التي تعمل على ترطيب الشعر وتجفيف الدهون الزائدة وبالتالي فرد الشعر الشعر الصحي المفروض يؤثر على صحتك النفسية أيضاً فكلما كان مظهر شعرك وتصفيفه ناعم ومفرود فإنه يُعطي لكي إحساس بالراحة.

المقادير:

أربع ملاعق من النشا.

كمية من الماء.

يضاف إلى النشا قليل من الماء البارد ويقلب حتى الذوبان. نضيف كمية من الماء الساخن إلى النشا ليصبح قوام الخليط كريمي. يغسل الشعر بالشامبو والماء ويتم تدليك فروة الرأس والشعر بأي نوع من زيوت الشعر. يترك الشعر فترة ليجف قليلا ثم يوزع النشا على الشعر. استخدام المشط لتوزيع النشا على الشعر جيدًا. يتم لف الشعر بفوطة أو قبعة الاستحمام لمدة لا تزيد عن الساعة. يغسل الشعر بالماء العادي للتخلص من النشا. يمنع استخدام السشوار لتجفيف الشعر.

وصفة النشا والعسل

طريقة الإستخدام

المقادير:

ثلاث ملاعق من النشا أو أكثر حسب طول الشعر.

ملعقتين من زيت الذرة أو زيت جوز الهند.

ملعقة من عسل النحل.

الطريقة