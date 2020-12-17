خلطة طبيعية لتبيض البشرة والأماكن الداكنة بالجسم بمكونات من مطبخك

وفرنا لكم متابعينا عبر موقعنا ومن خلال هذا المقال خلطة طبيعية لتبيض البشرة والأماكن الداكنة بالجسم، حيث تعد البشرة البيضاء من علامات جمال المرأة، ويسعى الكثير من النساء لتفتيح البشرة وأي منطقة داكنة بالجسم،مثل تفتيح الكوع أو الركبة أو منطقة تحت الإبط حيث تعد من أبرز المشاكل التي يواجهها العديد من النساء، ويرجع هذا لأسباب عديدة منها قلة التغذية السليمة، وقلة الترطيب وأيضاً إرتداء ملابس غير قطنية، كل هذا يؤدي إلى تصبغات الجلد.

تعد المكونات الطبيعية من أكثر الطرق الآمنة لتفتيح البشرة وأكثرها فعالية، حيث تحتوي على عناصر غذائية عديدة تعمل على تغذية البشرة وترطيبها، وأيضاً تعالج بعض المشاكل الموجودة بالبشرة.

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

تحضر جميع المكونات في إناء صغير، ثم يتم خلطهما معاً حتى يتم التجانس ويصبح كالكريم.

يتم وضع الخليط على البشرة وتركه لمدة ربع ساعة، ثم تغسل البشرة بماء دافىء، ثم بماء بارد لغلق المسام.

مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

2 ملعقة دقيق.

ملعقة زيت لوز حلو.

تحضير الوصفة:

تخلط المكونات مع بعض حتى تتجانس وتصبح كالكريم، ثم تطبق تحت منطقة الإبط وتترك لمدة ساعة كاملة.

تغسل بماء فاتر، وتكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

مكونات الوصفة:

2 ملعقة صغيرة من لبن الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من الترمس المطحون.

ملعقة من عصير البرتقال.

تحضير الوصفة:

توضع المكونات مع بعضها البعض، وتخلط جيداً حتى الحصول على عجينة.

تطبق العجينة على منطقة الركبة والكوع وتركها لمدة ربع ساعة، ثم يتم غسلها بماء فاتر.

تكرر الوصفة يومياً قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.

مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة لبن زبادي.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

تحضير الوصفة: