كيفية عمل الكليماري المقلي بطعم لذيذ ورائع وتنظيفه بطريقة سهلة

يعتبر الكليماري من المأكولات البحرية اللذيذة المغذية، يختلف اسمه من بلد لأخرى فبعض من البلدان يطلقوا عليه اسم الحبار وبعضهم يقولوا السبيط والبعض الآخر يعرفوه باسم الكلمار، ويمكن إعداده بعدة طرق مختلفة وبطعم مختلف أيضاً فمن الممكن شويه أو قليه أو حشية، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم والفوسفور اللازم لبناء الأسنان والعظام، وله فائدة أيضاً في تقوية جهاز المناعة وتنظيم مستوى السكر في الدم وتقوية عضلة القلب، يعاني كثير من الناس صعوبة في عمله وخاصة طريقة تنظيفه ولكن في هذه المقالة سوف نتعرف على أبسط طريقة تنظيف وإعداد للكليماري. طريقة تنظيف الكليماري في المنزل طريقة تنظيف الكليماري في المنزل طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف الكليماري في المنزل وهي كالتالي:- نقوم بمسك جسم الكليماري بشدة ثم نشد الرأس ونلفها حتى يسهل خروجها مع المحافظة على كيس الحبر الموجود بالداخل حتى لا يتفتح. ثم نقوم بسحب السلسلة الداخلية وهي تشبه قطعة البلاستيك وتنظف الجسم الداخلي جيداً. التخلص من جميع الزوائد الموجودة بالداخل. نغسله جيداً بالماء تحت الصنبور من الداخل والخارج. ثم ننزع الغشاء الخارجي له. نأخذ الأجزاء التي تؤكل فقط وهي الارجل والجسم ونلقي الرأس. يتم تقطيع الجسم إلي حلقات. المكونات المكونات تحتوي طريقة عمل الكليماري المقلي على عدة مكونات بسيطة ومتوفرة في أي منزل وهي كالتالي:- كيلو جرام من الكليماري.

كوب واحد من الدقيق.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الثوم البودرة.

كوب من الشوفان.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

بيضة مخفوقة.

ليمونة .

زيت للقلي. طريقة التحضير سوف أقدم لكم مشاهدينا الكرام طريقة رائعة لعمل الكليماري المقلي سوف تجربيها مباشرة وهي كالآتي:- نقوم بخلط الملح والكمون والليمون والثوم جيداً في إناء وننقع به حلقات الكلماري بعد غسلها جيداً بالماء. نضع في وعاء آخر الدقيق والماء ونخلطهم مع بعض. نأخذ هذه الحلقات المنقوعة ونضعها في خليط الماء والدقيق ثم نضعها في الشوفان. نسخن الزيت على النار جيداً. ثم نقوم بوضعه بالزيت بعد رفعه من الشوفان ونقليه حتى أن يصبح لونه ذهبي جذاب. يتم تقديمه مع طبق السلطة الخضراء وطبق الأرز وبألف هنا وشفا.

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