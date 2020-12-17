اعرفي طرق تنظيف وتغذية البشرة بمكون واحد فقط في المنزل

تنظيف وتغذية البشرة من أهم الأشياء التي يبحث عنها كل إنسان، فنضارة البشرة من اهم الأشياء التي تعطى شعور بالثقة بالنفس، فالعوامل الخارجية من تلوث والأكل الغير صحي والإجهاد وقلة النوم وعدم شرب الماء بكميات كافية والتعرض المباشر لأشعة الشمس كل هذه العوامل تؤثر علي نضارة وحيوية البشرة، فتنظيف البشرة وتغذيتها من أهم العوامل التي تحافظ علي نضارتها وجمالها .

تنظيف وتغذية البشرة باستخدام الجيلاتين

يعتبر الجيلاتين منظف طبيعي خفيف للبشرة وكولاجين طبيعي، فهو يستخدم في تنظيف وتغذية البشرة وجعلها نضرة ،ويمكن استخدامه عن طريق خلط معلقة من الجيلاتين مع ملعقة من اللبن الدافئ، حتى نحصل على خليط لين ويتم وضعه علي بشرة نظيفة وتركة حتى ينشف، ثم نقوم بشدة برفق فينقى البشرة من الشوائب ويزيل الرؤوس السوداء والبيضاء فتصبح البشرة نقية .

تنظيف وتغذية البشرة باستخدام ألكركم

يحتوي ألكركم علي مادة تسمي الكركمين، وهى تساعد علي تفتيح خلايا البشرة ولونها ويستخدم ألكركم كمضاد حيوي لعلاج حب الشباب، وأيضا من فوائد ألكركم انه يساعد علي تنقية الكبد والكلي من السموم، ويعتبر من مضادات الأكسدة الطبيعية التي تساعد في رفع مناعه الجسم وحمايته من كثير من الأمراض، فهو منقي رائع للبشرة وللجسم فيتم استخدامه كماسك لتنظيف وتغذية البشرة عن طريق إضافة نصف ملعقة من ألكركم مع ملعقة من اللبن البودر وماء الورد ويتم خلط المكونات حتي نحصل على خليط متماسك، ويتم وضعه على البشرة وتركه لمده ٢٠ دقيقة ثم تغسل البشرة بماء دافئ.

تنظيف وتغذية البشرة باستخدام الزنجبيل

يستخدم هذا الماسك للبشرة الدهنية والمختلطة، فهو يساعد في تنظيف وتغذية البشرة وغلق المسامات فتظهر البشرة بشكل افضل، ويتم استخدامه على منطقة الانف خاصة والمناطق التي تحتوي علي مسامات واسعة ودهون زائده، عن طريق إضافة ماء الورد الي ملعقتين من الزنجبيل المطحون ومزج الخليط جيدا حتي نحصل علي خليط متماسك ويتم فردة علي منطقة الأنف وتركة ١٠ دقائق ثم نقوم بفركه جيدا بحركات دائرية .

تنظيف وتغذية البشرة باستخدام القهوة

تساعد القهوة في إزالة الإجهاد وتنظيف و تغذية البشرة وإزالة الانتفاخات في منطقة تحت العين وتقليل الخطوط الموجودة بالبشرة، نظرا لوجود نسبة عالية من الكافيين بها وهو يعتبر منشط طبيعي للدورة الدموية, و يمكن استخدامها عن طريق مزج ماء الورد بملعقة من البن وإضافة ملعقة من زيت اللوز أو زيت الزيتون أو زيت الأرجان، ومزج الخليط جيدا ووضعه علي البشرة مباشرة ونتركه لمده ٢٠ دقيقة ثم تغسل البشرة بماء دافئ .