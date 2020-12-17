تعريف التلعثم أو التأتاة عند الأطفال

التلعثم أو مايسميه البعض بالتأتاة عند الأطفال ، هو أضطراب في اللغة وفي الطلاقة اللفظيه وفي الأنسيابيه والسلاسة أثناء الحديث ويكون في شكل إعادة مقاطع أو إطالة أصوات أو توقفات أثناء الحديث غير مناسبة وفيها أما أن يكون الطفل مدرك ذلك وغير مهتم وهذه الحالة لا تعوقه عن الكلام أو غير مدرك المشكلة اساسا أو مدرك المشكلة وتسبب له أزمة قد تصل أنه يحجم عن الكلام تمامأ والعزله عن أي مشاركات أجتماعية ،والتلعثم يصاحبه مشاكل تنفسية مع بعض الحركات اللأإرادية للعين والرموش والوجه واليد وعصبية في طريقه الكلام وهذه الأعراض لا تظهر إلا أثناء الحديث مع الأخرين كما إنها لها علاقة بالحالة النفسية للطفل.

أسباب حدوث التلعثم

تعرض الطفل لضغوط داخل الأسرة.

وجود خلل في بعض أجزاء الدماغ في الفص الأيسر للمخ يمكن ان تزيد من التلعثم.

القسوة الزائدة في معاملة الطفل من قبل أحد الوالدين.

كما أنها لها بعض الأسباب الوراثية بين أفراد الأسرة الواحدة.

الشعور بالقلق والخوف المستمرين.

التعرض لمواقف صعبة مثل موت أحد الوالدين.

التغرض المستمر للتنمر يجعله يزيد من تلعثمه.

إنعدام الثقة في النفس.

السرعة الزائدة في الكلام.

الشغف الزائد إلي التحدث.

مقارنة الطفل بأقرانه من نفس المرحلة العمرية داخل العائلة وإظهار نقاط الضعف لديه أمام الأخرين.

علاج التلعثم أو التأتاة عند الأطفال

١-أنتبه إلي طفلك أثناء حديثه معك وحاول أن يكون التواصل البصري جيد.

٢-لا تحاول أن تقاطعه أثناء الحديث أنتظر حتي ينتهي من حديثه.

٣-تحدث مع الطفل ببطء وبهدوء حتي يقوم طفلك بتقليدك في أسلوبك في الحديث.

٤-شجع طفلك علي أن يتحدث بهدوء وأن يحافظ على تنظيم عملية التنفس بشكل منتظم أثناء الحديث.

٥-قم بمدح طفلك وأعطاءه الثقة الكافية في نفسه لان ذلك يصنع فرق كبير.

٦-أقبل طفلك على ما هو عليه ولا تشكل ضغط نفسي عليه حتي لا يشعر بالأمان ويتخطي مشكلته.

٧-حاول ان تلفت نظر طفلك لأخطائه أثناء حديثه بشكل يغلفه الحب و الأهتمام والدعم.

٨-أجعل لطفلك وقت للراحة والهدوء والإسترخاء لكي يشعر بالأمان والراحة ويتحدث بحرية.

٩-التدريب علي إنتظار الدور في التحدث بين الطفل وأفراد الأسرة حتي نتيح الفرصة للجميع الإستماع دون تعجل.