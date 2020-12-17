طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في الخلاط بخطوات سهلة وفي 5 دقائق

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في الخلاط، تعتبر كيكة البرتقال من أشهى أنواع الكيكة، لأنها تتميز بمذاق وطعم مختلف عن الأنواع الأخرى، وذلك بسبب احتوائها على عصير البرتقال وهذا مما يجعل الكثير من الأشخاص الاقبال عليها، ويمكن تحضير كيكة البرتقال في البيت بكل سهولة في الخلاط، لذلك سوف نعرض إليكم من خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في الخلاط. طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في الخلاط طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في الخلاط المكونات 500 جرام من الدقيق.

ملعقة ونصف كبيرة من البيكنج باودر.

ثلاث حبات من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوب إلا ربع كبير من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كأس كبير من عصير البرتقال.

2 ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

ملعقة كبيرة من الخل.

¼ كأس كبير من زيت الذرة. طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة في الخلاط امزجي بشر البرتقال مع كوب عصير البرتقال، واتركيهم في الثلاجة لمدة نصف ساعة. قومي بتصفية عصير البرتقال من البشر بشكل جيد. اخفقي البيض والفانيلا مع الملح بواسطة الخلاط الكهربائي. انخولي مقدار الدقيق والبيكنج باودر جيدا، ثم ضعيهم في وعاء مناسب للخلط. ثم قومي بإضافة السكر وزيت إلى خليط البيض، واخلطيهم مرة أخرى حتى يتكون خليط كريمي. ضيفي عصير البرتقال إلى الخليط السابق، وضيفي خليط الدقيق تدريجيا واخلطيهم لمدة عشر دقائق. اسكبي الخليط في الصينية الخاصة بالكيك بعد دهنها بقليل من الزيت. ضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة على نار هادئة حتى تنضج الكيكة. طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط بدون بيض طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة في الخلاططريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط بدون بيض المكونات 400 جرام من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة ونصف كبيرة من البيكنج باودر.

كوب كبير من السكر.

ربع كوب كبير من الزيت.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب وربع كبير من عصير البرتقال.

4 ملعقة صغيرة من بشر البرتقال. طريقة تحضير كيكة البرتقال في الخلاط بدون بيض كما ذكرنا في السابق امزجي بشر البرتقال مع عصير البرتقال، واتركيهم لمدة نصف ساعة في الثلاجة، قومي بتصفية عصير البرتقال. اخلطي الدقيق والنشا والبيكنج باودر جيدا في وعاء. اخلطي عصير البرتقال والسكر والزيت والملح بشكل جيد. ضيفي خليط الدقيق بالتدريج إلى خليط عصير البرتقال، واخلطيهم مرة أخرى. اسكبي خليط الكيكة بالصينية بعد دهنها بقليل من الزبدة. ضعي الصينية بالفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج الكيكة. طريقة تحضير كيكة البرتقال في الخلاط بدون بيض

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في الخلاط بخطوات سهلة وفي 5 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.