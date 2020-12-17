فرد الشعر المجعد بالموز والبيض وتنعيمه بخطوات بسيطة وسهلة

يعاني العديد من النساء من الشعر المجعد، حيث أن الشعر الناعم والمفرود يزيد من جمال المرأة ويزيد من تألقها، فتسعى عادة إلى الحصول على شعر مفرود وأكثر نعومة، فتلجأ لإستخدام العديد من مستحضرات العناية بالشعر لتجعله ناعماً، ولكن هذه المستحضرات قد تسبب سقوط الشعر، ولكن هناك وصفات طبيعية من منزلك تساعد على فرد الشعر بطريقة أمنه وأكثر فعالية، فتابعونا للتعرف على وصفة الموز والبيض التي تعمل على تنعيم الشعر وجعله أكثر لمعاناً.

يعد الموز والبيض من المكونات التي تحتوي على فوائد غذائية عالية، بالإضافة إلى أنها تتصدر قائمة الأغذية المفيدة للجسم، وتعد من المكونات التي تساعد في فرد الشعر بأكثر فعالية، حيث أن البيض يحتوى على البروتين الذي يعالج الشعر ويغذيه، ويعمل على تعزيزه ويمنحه الرطوبة العالية واللمعان، أما الموز فيعمل على تغذية الشعر، ويعد من العلاجات الطبيعية الهامة لعلاج الشعر التالف ويعزز من نموه.

حبة واحدة من الموز.

3 ملاعق كبيرة لبن.

5 ملاعق زيت زيتون.

بيضة كبيرة.

3 ملاعق عسل.