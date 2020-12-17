أسرع ثلاث ماسكات لتفتيح ولمعان البشرة والجسم بنتائج فعالة ورهيبة

ماسك لتفتيح البشرة تبحث كل السيدات على ماسكات لتفتيح ونضارة البشرة وجعل البشرة لامعه وجذابة، ومعنا ثلاث أنواع من الماسكات لتناسب كل بشرة أولاً ماسك الطماطم والعسل حيث ان الطماطم يحتوي على مضادات للأكسدة ويمنع من ظهور أعراض الشيخوخة والعسل يجعل البشرة رطبة وناعمة، ثانياً ماسك دقيق الحمص وخشب الصندل وماء الورد حيث ماء الورد يعمل على تفتيح البشرة طبيعي وخشب الصندل يزيل البقع الداكنة، وثالثاً عصير الليمون حيث أن الأحماض الطبيعية تعمل على شد البشرة، وسوف نتعرف متابعينا على ثلاث أنواع من الماسكات مثل ماسك عصير الليمون، وماسك الطماطم والعسل ،وماسك دقيق الحمص وخشب الصندل وماء الورد لتفتيح البشرة الدهنية.

ماسك الطماطم والعسل

تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة الطبيعية التي تعمل على منع ظهور علامات الشيخوخة، وتحتوي أيضاً على البوتاسيوم، وفيتامين C، الذي يقلل من الإفراز المفرط للزيوت الطبيعية خاصتاً البشرة الدهنية، ويعمل على تنظيف مسام البشرة، وهي من أفضل الماسكات لتفتيح البشرة الدهنية، وسوف نتعرف على مكونات وطريقة استخدام ماسك الطماطم والعسل كالتالي:-

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الطماطم.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

تحضير طبق ويوضع به الطماطم وملعقة العسل ويخلط جيداً للحصول على خليط شبه كريمي. قومي بوضع الخليط على وجهك ويترك لمدة ربع ساعة وقومي بعد ذلك بغسله بالماء الفاتر. تكرر مرتين في الاسبوع وسوف تبهرك النتيجة.

ماسك دقيق الحمص وخشب الصندل وماء الورد

حيث إن دقيق الحمص، وخشب الصندل، وماء الورد مستحضرات تفتيح طبيعية للبشرة الدهنية والجسم، لأن خشب الصندل يزيل البقع الداكنة في البشرة، ويعمل على منع ظهور حب الشّباب وأثاره، وسوف نتعرف على مكونات وطريقة استخدام ماسك دقيق الحمص وخشب الصندل وماء الورد كالتالي:-

المكونات

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

ملعقة صغيرة من خشب الصندل المطحون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد أو الماء العادي(يفضل ماء الورد).

طريقة التحضير

تحضير طبق ويوضع به جميع المكونات معاً لتصبح عجينة طرية ولينة. نقوم بوضع الماسك على الوجه والجسم ثم يترك حتى يجف وبعدها قومي بالفرك وغسله بالماء الفاتر. تكرر هذه الطريقة 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.

ماسك عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على الأحماض الطبيعية التي تعمل على شد البشرة، ويعمل على تفتيح البشرة والجسم، وسوف نتعرف على مكونات وطريقة استخدام ماسك عصير الليمون كالتالي:-

المكونات

ملعقة صغيرة من الماء المقطر.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطّازج.

طريقة التحضير