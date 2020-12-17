طريقة تحضير كيكة زبدة اللوتس الشهية بطريقة المحلات

طريقة تحضير كيكة زبده اللوتس الشهية بطريقة المحلات تعد من اطعم وألذ الكيكات ويرغب فيها الصغار والكبار و لها قيمة غذائية عالية لصحة الجسم وتعد من المنزل بمكونات بسيطة متوفرة وغير مكلفة يرجع أصول عملها من المطابخ الغربية غير أنها مميزة بمذاقها الحلو الطري لاحتوائها على زبدة اللوتس التي ترجع صناعتها إلي دولة البلجيكي و أولي خطوات تحضير كيكة اللوتس هي تحضير المكونات أولا ومن واهم مكونات الكيكة ويعد المكون الرئيسي هو زبدة اللوتس المضافة إليها الدقيق والبيض والسكر مع الحليب السائل والبيكنج باودر مع التأكيد على أن جميع المكونات صالحة للاستعمال حتى لا تفسد تحضير الكيكة من نكهة ونضج حيث تتمثل مكونات تحضير كيكة اللوتس كما يأتي:-

طريقة تحضير كيكة زبدة اللوتس ومكوناتها

المكونات:-

4 ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو السادة.

ملعقة كبيرة بكنج باودر.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ثلاث بيضات.

كوب وربع سكر ابيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلاثة أرباع كوب حليب سائل.

كوب وربع من الدقيق المتعدد الاستعمالات.

أولا قبل البدء في عملية تحضير الكيك قومي بتسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية. في وعاء عميق ضعي كل من المكونات الجافة من البيكنج باودر و بودرة الكاكاو والطحين والبيكنج صودا. قومى بخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا حتى تتجانس وتترك جانبا للاستعمال في وقت لاحق. في وعاء اخر اخفقي البيض مع السكر والزيت والفانيليا بعد الخفق الجيد قومي بإضافة الحليب مع الاستمرار في عملية الخفق حتى يصير الخليط ناعم و متجانس القوام. ثم تضاف المكونات الجافة السابقة إلى خليط البيض مع الخفق مرة اخرى جيدا. تدهن قوالب الكب كيك بالزبدة مع رشه دقيق. يسكب المزيج في قوالب الكب كيك تملا إلى المنتصف. ادخلي قوالب الكب كيك الفرن السابق تسخين على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمده 25 دقيقة أو إلى أن يتم نضج الكيك تماما. اخرجي الكب كيك من الفرن ويترك ليبرد جانبا ثم قدميه في طبق التقديم. توزيع الكريمة على سطح الكب كيك وروشي السكاكر الملونة من على الوجه و قدميه بجانب الشاي والقهوة أو المشروبات المثلجة و بالهناء والشفاء.

طريقة التحضيرالقيمة الغذائية لكيكة زبدة اللوتس

بعد ما تم تحضير كيكه اللوتس الشهية بطريقة سهلة ومبسطة فيجب الإشارة الى القيمة الغذائية لان معرفة القيمة لأي طبق يتم تحضيره يجعل الشخص على معرفة بقيمة الكمية التي يتناولها لهذا الطبق المعد ففي هذه الحالة يمكن الالتزام أو التجاوز في زيادة تناول هذه الأطباق حيث تحتوى كيك اللوتس على السعرات الحرارية الأتية:-

سعرات حرارية بقيمة 180 سعره حرارية

نسبة الألياف الغذائية بنسبة 0 جرام

نسبة الكربوهيدرات 17 جرام.

نسبة البروتين 1 جرام.

نسبة السكر 12 ملي جرام.

نسبة الدهون 11 جرام.

نسبة الكوليسترول 0 ملي جرام.

لقد وصلنا إلي نهاية مقالنا عزيزي الزائر عبر موقع ثقفني الإخباري وأتمني أن اكون قدمت وصفة اليوم بطريقة سهلة والمدرجة تحت عنوان طريقة تحضير كيكة زبدة اللوتس الشهية بطريقة المحلات.