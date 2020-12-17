اسرع طريقة لتطويل الشعر في 6 ايام بمكونات سهلة وسريعة التحضير

اسرع طريقة لتطويل الشعر في 6 ايام بوصفات طبيعية سهلة التحضير في المنزل وفي وقت قليل دون مجهود، فالشعر زينة المرأة ولذلك تبحث كل إمراءة علي الحصول علي شعر طويل وكثيف وهذا الأمر أصبح صعب الحصول عليه في تلك الأيام بسبب تطور عوامل التكنولوجيا وأيضاً العوامل البيئية المحيطة التي تؤدي الي تساقط الشعر بقوة، ولذلك فقد يسعدنا تقديم لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تعتبر في وقتنا هذا اسرع طريقة لتطويل الشعر دون أن يسبب أي ضرر.اسرع طريقة لتطويل الشعر في 6 ايام
هناك العديد من الطرق التي تستخدمها النساء من اجل تطويل الشعر في وقت قصير، فقد تعتمدن كثير من النساء والفتيات علي ترميم الشعر بالكريمات والزيوت الباهظة الثمن علي اعتقاد أنها تعزز نمو الشعر وتجعله طويل وكثيف في وقت قصير، ولكن في الحقيقة أن هذه الكريمات والزيوت التي يتم صنعها بالمواد الكيميائية لكي تسرع من عملية نمو الشعر تُضر الشعر أكثر ما تنفعه فهي تضره علي المدي الطويل وتتسبب في ضعفه وتلفه، علي عكس الوصفات والكريمات الطبيعية تُفيد الشعر جداً ولا تسبب له أي ضرر حتي وإلا لم تكن تُطويله فإنها تُفيد من جانب أخر كمثلاً تنعيمه، لمعانه والتخلص من تقصفه وتقلل من سقوطه، ولذلك فقد نقدم لكم وصفة طبيعية لتطويل الشعر في اسبوع.
مكونات الوصفة:
- ملعقة صغيرة من زيت السدر
- ملعقة صغيرة من زيت الخروع
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند
- ملعقة صغيرة من زيت زيت الجرجير
الطريقة:
- وضع خليط الزيوت علي نار هادئة حتي يٌصبح دافئاً بدراجة حرارة تتحملها فروة الرأس ولا تتركيه حتي يغلي، فقد يُفضل تدفئة الزيوت قبل استخدامها حتي تُعطي فرصة لشعرك أن يستفيد منها أكثر.
- وضع الخليط علي فروة الرأس وتدليك الرأس بها جيداً، ثم ترك الشعر لمدة ساعتين، ثم غسله بماء بارد.
- استخدمي الوصفة يومياً لمدة أسبوع كامل، بعد مرور السبعة أيام استخدمي الوصفة يوم بعد يوم لمدة 14 يوم.
- بعد ذلك استخدمي الوصفة مرة واحدة في الأسبوع حتي تحصلي علي النتيجة المطلوبة، وستلاحظين النتيجة فورياً بعد مرور 6 أيام من استخدام الوصفة.
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