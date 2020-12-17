علاج تساقط الشعر أسهل واسرع طريقة لإطالة الشعر ومنع التساقط

سوف نتعرف اليوم على علاج تساقط الشعر، أنها مشكلة كبيرة تواجه الفتيات والسيدات وقد ظهر العديد من الطرق والعلاجات ولكن دون جدوى، اليوم سوف نسرد لكم طريقة جديدة وفعالة لمنع تساقط الشعر وإطالة الشعر بطريقة سهلة وفعالة وسوف نقوم بتحضيرها في المنزل فتابعوا معى . مكونات علاج تساقط الشعر 6 فصوص من الثوم ( فوائد الثوم عديدة منها أنها يقوى جذور الشعر ويمنع التساقط وأن الثوم غنى بالنحاس الذي يعمل على نمو الشعر كما يحتوى الثوم على مركب الكبريت الذي يساعد فى التخلص من القشرة نهائيا ) 2 حبة بصلة ( يعمل البصل على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس وزيادة نمو الشعر والكبريت الموجود في البصل يحفز بناء الكولاجين وتكوين الكيراتين اللذان يعتبران من أساس نمو الشعر وكذلك يعالج إلتهابات فروة الرأس ويمنع الشيب المبكر كما يمنح الشعر اللمعان فهو مفيد للغاية في علاج تساقط الشعر ) نصف باقة بقدونس ( حيث يساهم البقدونس في إطالة الشعر وتنشيط فروة الرأس كما يعمل على إزالة رائحة الثوم والبصل من الوصفة ) 20 قطرة من زيت الصبار ( حيث يمد الشعر بالبروتينات الذي يحتاجها فى تسريع عملية النمو بالإضافة إلي الحفاظ على صحة الشعر لاحتوائه علي أحماض الأمينية كما يحتوى على العديد من الفيتامينات وكذلك الكالسيوم والحديد والمعادن مع بعضها تعمل على إمداد فروة الرأس بالغذاء اللازم وخاصة الشعر الجاف ) 6 ملاعق من اللبن ( لإزالة رائحة البصل والثوم ) معلقة قهوة نصف كوب من الماء طريقة تحضير وصفة علاج تساقط الشعر نقوم بهرس الثوم والبصل والبقدونس جيدا إلي أن تهرس المكونات وتصبح سائلة وأن هذه الخلطة مضمونة وفعالة حما استخدمها الكثير والكثير من النساء حيث كانوا يعانون من تساقط الشعر الشديد وكانت النتيجة مذهلة حيث في أول استعمال للوصفة السحرية يتساقط الشعر الضعيف ومع ثاني أستعمال يقل التساقط تدريجيا وتقوى فروة الرأس وبعد الاستعمال مرات عديدة يلمع الشعر ولا وجود للتقصف ولا يتساقط الشعر ويطول الشعر ويصبح حيوي وناعم وبعد شهر من الاستعمال سوف نلاحظ بفراغات فروة الرأس مليئه بالشعر الكثيف .

الشديد وكانت النتيجة مذهلة حيث في أول استعمال للوصفة السحرية يتساقط الشعر الضعيف ومع ثاني أستعمال يقل التساقط تدريجيا وتقوى فروة الرأس وبعد الاستعمال مرات عديدة يلمع الشعر ولا وجود للتقصف ولا يتساقط الشعر ويطول الشعر ويصبح حيوي وناعم وبعد شهر من الاستعمال سوف نلاحظ بفراغات فروة الرأس مليئه بالشعر الكثيف . بعد الانتهاء من هرس المكونات نقوم بتصفيتها بواسطة مصفاة لاستخراج الماء منها ثم نضع 20 نقطة من زيت الصبار على الماء المستخرج فهو له العديد من الفوائد لقد ذكرناها في مكونات علاج تساقط الشعر .

يوضع على الشعر وتدلك فروة الرأس ثم يغلف الشعر بغلاف من النايلون ويترك الشعر لمدة 120 دقيقة، وتستعمل هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا .

قبل غسل الشعر يوضع 6 ملاعق من اللبن ويفرك به الشعر جيدا ثم نتركه 5 دقائق حتى تمتص الرائحة ثم يغسل الشعر .

بعد غسل الشهر بالشامبو نضع معلقة من القهوة على نصف كوب ماء ثم نضع الخليط على الشعر مع الفرك ثم يشطف بالماء لإزالة ذرات القهوة من الشعر . مكونات علاج تساقط الشعرطريقة تحضير وصفة علاج تساقط الشعر لقد وصلنا لنهاية وصفة علاج تساقط الشعر بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة بمكونات موجودة في المنزل فهي طريقة حقا مذهلة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاج تساقط الشعر أسهل واسرع طريقة لإطالة الشعر ومنع التساقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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