طريقة عمل خلية النحل اللذيذة بالقرفة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

تعتبر حلوي خلية النحل بالقرفة من أشهى وأسهل المعجنات الشرقية التي يحبها الجميع، فيمكن إعدادها بدون أي حشوة لتكن بسيطة وغير مكلفة ومن الممكن أيضا إضافة كثير من الحشوات إليها مثل الجبن والشوكولاتة والمكسرات وغيرها الكثير، مما يجعلها ذات قيمة غذائية عالية ومشبعة، ويمكن إعدادها كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة وسهلة ومشبعة ويمكن أيضا إضافة قيمة غذائية أخري لها كإضافة عسل النحل أو العسل الأسود أو مربي الفواكه اللذيذة مما يجعل الأطفال يحبونها، وسميت بخلية النحل لأنها تشبهها في طريقة تقديمها وإعدادها متلاصقة بجانب بعضها، فاليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل خلية النحل بالقرفة مع حشوة ألجبنه الكريمي علي طريقة الشيف “منال العالم” التي تتميز ببساطة وجمال وصفاتها على مستوى الوطن العربي . مقادير خلية النحل بالقرفة ٢ كوب دقيق.

١ ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ا ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

١/٤ كوب سكر.

١/٤ كوب حليب بودر مجفف.

١/٤ كوب زيت ذرة.

١ كوب ماء دافئ.

١ ملعقة صغيرة فانيليا.

جبن كريمي.

١/٤ كوب زبدة.

قرفة.

حليب مركز محلي للتقديم. طريقة تحضير خلية النحل بالقرفة يتم خلط الدقيق مع ملعقة الخميرة والحليب البودر المجفف مع إضافة ملعقة صغيرة من الملح والسكر.

ثم نقوم بإضافة الماء تدريجيا إلى الخليط الجاف ثم نضيف الفانيليا لتعطينا نكهة لذيذة.

نخلط جيدا جميع المكونات السابقة حتى نحصل على عجينة لينة ناعمة ونتركها لترتاح في مكان دافئ لمدة ٣٠ دقيقة وحتى يتضاعف حجمها.

نحضر قالب لخبز خلية النحل ونقوم بفرد العجين ثم تقسيمها إلى قطع صغيرة مناسبة لحجم قالب الخبز.

ونقوم بفرد العجين ثم تقسيمها إلى قطع صغيرة مناسبة لحجم قالب الخبز. نقوم بتجهيز الحشوة من الجبن الكريمي داخل كل قطعة من العجين الذي قمنا بتقسيمه، ثم نغمسها في خليط السكر والقرفة ونضعها في القالب.

نقوم بحشو كل القطع بنفس الطريقة ثم نتركها لترتاح مرة ثانية لمدة ١٠ دقائق.

نضع القالب في الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة نصف ساعة.

فور خروج خلية النحل من الفرن نضع عليها الحليب المكثف المحلي ونقوم بتقديمها. مقادير خلية النحل بالقرفةطريقة تحضير خلية النحل بالقرفة

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