اعملي كيكة الزبادي الهشة في الخلاط بطريقة سهلة واقتصادية

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة، كيكة الزبادي الهشة تعد من أجمل أنواع الكيكة في مطابخ العالم، لأنها تتميز برونق رائع في مذاقها ورائحتها، مما يجعل بعض الأشخاص يعشقون تناولها بكثرة، ولكن بعض الأمهات لا تعرف ما هي مقادير تلك الوصفة الرائعة، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل كيكة الزبادي. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة المكونات 2 بياض بيضة كبيرة الحجم.

2 ملعقة متوسطة من الزبدة.

ربع كيلو من السكر الأبيض.

150 جرام من النشا.

ملعقة صغيرة من المستكة الناعمة.

كوب كبير من الزبادي.

2 كوب كبير جبنة كريمي.

3 صفار بيض كبير الحجم. طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة امزجي الزبادي مع مقدار النشا جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي السكر، ومقدار المستكة إلى خليط النشا، ثم اخلطيهم جيدا في وعاء، ثم ضعي الوعاء على نار منخفضة لمدة 4 دقائق. اسكبي مقدار الجبنة فوق الخليط السابق، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض جيدا، ثم ضعي الخليط جانبا حتى يهدأ تماما. اسكبي صفار البيض فوق خليط النشا، ثم اخفقيهم مع بعضهم البعض، ثم ضيفي إليهم بياض البيض، ثم امزجيهم حتى يتكون خليط متجانس. احضري قالب خاص بالكيك، ثم ادهنيه بمقدار الزبدة، ثم وزعي به الخليط بشكل متساوي. ضعي القالب داخل الفرن، ثم اتركيها على نار منخفضة لمدة 30 دقيقة، حتى تنضج كيك الزبادي. قومي بتقطيع الكيك قبل التقديم. طريقة عمل كيكة الزبادي بدون بيض طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشةطريقة عمل كيكة الزبادي بدون بيض المكونات 2 ملعقة متوسطة من الزبدة.

كوب كبير من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب كبير من الزبادي.

2 كوب كبير من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. طريقة تحضير كيكة الزبادي بدون بيض اخلطي الدقيق مع النشا والبيكنج باودر جيدا. اخلطي السكر والزبادي والزبدة إلى خليط النشا جيد حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي خليط الدقيق بالتدريج إلى خليط السكر والزبادي مع الاستمرار في الخلط. احضري قالب الخاص بالكيك، ثم ادهنيه بالقليل من الزبدة، ثم اسكبي خليط الكيكة في القالب. ضعي قالب الكيك داخل الفرن لمدة نصف ساعة واتركيها على نار هادئه حتى تنضج الكيكة الزبادي تماما. طريقة تحضير كيكة الزبادي بدون بيض

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