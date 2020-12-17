طريقة تحضير كيكة الشاي العادية الهشه واهم أسرار نجاحها بريحة ومذاق جذاب ، اطلق عليها هذا الاسم حيث لا تضاف لها أي نكهات من غير إضافات مثل الكاكاو أو البرتقال حيث يفضل تقديمها في وجبات الإفطار بجانب الشاي بالحليب والشاي السادة ويمكن تقديمها في العشاء للضيوف مع المشروبات الساخنة و المثلجة و سهلة التحضير على كل ست بيت مبتدئة في تحضير الكيك لذلك تعد بطريقة سهلة حتى لو أول مرة تعمليها جربيها واعمليها و ستلاحظين نتيجة رائعة وسوف تنال رضاكى حيث لا يخلو بيت من مكوناتها البسيطة ولا تستغرق وقت في تحضرها وغير مكلفة ما هو عليك اتباع خطوات التحضير والمقادير المظبوطة في تحضيرها بالخطوات الأتية. طريقة تحضير كيكة الشاي ومكوناتها طريقة تحضير كيكة الشاي ومكوناتها المكونات:- خمس بيضات بدرجة حرارة المطبخ.

كوب ونصف سكر.

كوبان من الدقيق متعدد الاستعمالات ومنخول.

كوب حليب سائل.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

رشه ملح.

ثلاثة أرباع كوب زيت نباتي.

ربع كوب من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. طريقة التحضير أولا قبل البدء في تحضير الكيكة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يتم الانتهاء من تحضير الكيكة. في العجان الكهربائي أو المضرب أو الخلاط الكهربائي. بواسطة العجان الكهربائي ضعي البيض والفانيليا والسكر مع الخفق الجيد حتى تتجانس المكونات و يصير اللون كريمي فاتح. يضاف الزيت الى الخليط السابق بطريقة سرسوب رفيع أثناء الخفق حتى يتم خلط الزيت مع المكونات جيدا. ضيفي الزبدة ثم الحليب مع الاستمرار في الخفق. في وعاء اخر قومي بخلط الدقيق والبيكنج باودر ثم يضاف الدقيق الى خليط البيض واللبن والزبد بالتدريج مع الاستمرار في الخلط حتى يختفى الدقيق نهائيا و يتجانس مع باقي المكونات. بعد الانتهاء من عملية الخلط بملعقة انزلي الخليط من حواف الوعاء حتى تتأكدي من خلط الدقيق بالكامل. احضري صينية متوسطة الحجم وادهنيها بالزبدة وبطنها برشه الدقيق. اسكبي الخليط داخل الصينية و ادخليها الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة وضعيها على الشبكة في المنتصف لمده 45 دقيقة حتى تنضج وتصبح جاهزة. قبل خروج الكيكة من الفرن قومي باختبارها عن طريق سكين رفيع وادخليها في منتصف الكيكة إذا خرجت بها بواقي عجين انتظري وقت لاحق حتى يتم النضج كاملا واذا خرجت نظيفة إذا الكيكة اكتملت النضج. عند إتمام نضج الكيك تطفأ الفرن و واتركها لمده عشر دقائق داخل الفرن حتى لا تخرج وهي ساخنة في الهواء وتهبط. بعد خروجها اقلبها لتبرد وتهدا وقدميها بالهناء والشفاء. اهم أسرار نجاح كيكة الشاي العادية عليك اختيار احسن وأفخم أنواع الدقيق المتعدد الاستعمالات.

يجب نخل الدقيق اكثر من مرة قبل الاستعمال.

يجب عند استخدام المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة.

عند اختبار الكيك للتأكد من عملية النضج تختبر من المنتصف وليس من الحواف.

لا يسمح بفتح الفرن أثناء خبز الكيكة إلا بعد مرور نصف ساعة.

يجب تسخين الفرن قبل البدء على درجة حرارة متوسطة عند دخول الكيكه الفرن على الرف الأوسط ودرجة حرارة من الأسفل فقط لو ليست من أعلي. طريقة التحضيراهم أسرار نجاح كيكة الشاي العادية وهنا قد وصلنا الى نهاية مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري حيث قدمنا فيه طريقة تحضير كيكة الشاي العادية الهشه واهم أسرار نجاحها.

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