طريقة تحضير خلطة الفراخ المشوية بالتتبيلة السريه طعمها رهيب

طريقة تحضير خلطة الفراخ المشوية اعتادت الأسرة على تنوع الأصناف كل يوم على مائدتها حتى نبتعد عن الروتين اليومي الممل، الفراخ المشوية تعد من اهم الاصناف التي قد تشارك وجباتنا يوما بعد يوم، خلال هذا المقال سوف نتعرف عن أهم مقادير خلطة الفراخ المشوية المتبلة مع ذكر طريقة اعدادها خطوة بخطوة. طريقة تحضير خلطة الفراخ المشوية فرخة كاملة مقسمة أربعة قطع.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة.

ثمرتين من الفلفل الأخضر مقطع مكعبات صغيرة.

توابل متنوعة ( ملح، فلفل أسود، شطة، جوزة الطيب، كاري، بابريكا ) ثانيا- خطوات التحضير :- داخل وعاء عميق نقوم باضافة كافة المكونات التي قد أعددتها مسبقا من فلفل أخضر وبصل مكعبات صغيرة بالإضافة إلى جميع التوابل المحضرة.

نقوم بعد ذلك بخلط كل هذه المكونات جيدا حتى تمتزج بشكل تام.

اما هذه الخطوة تكون من خلال وضع قطع الدجاج بالكامل في هذه التتبيلة ونتركها داخل الثلاجة لمدة ساعتين علي الاقل حتي تأخذ قطع الدجاج مذاق التتبيلة الشهي.

بعد مرور الوقت نقوم بوضع قطع الدجاج داخل صينية ذات حجم مناسب وتكون التتبيلة عليها دون أن نقوم بنزع الخليط منها.

والان نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وندخل الصينية للفرن ونتركها لمدة ساعة أو حتى تمام النضج مع ضرورة متابعة السواء.

بعد تمام النضج يتم اخراج الصينية من الفرن ويتم تقديمها ساخنة مع الارز البسمتي بالخضار المشوي الرائع. طريقة تحضير خلطة الفراخ المشوية

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