البيتزا السائلة في المقلاة ألذ وأشهي بيتزا بدون عجن وبدون فرن في 5 دقائق فقط

البيتزا السائلة في المقلاة ألذ وأشهي بيتزا تعتبر البيتزا السائلة من أسرع الطرق المتاحة لبيتزا سريعة وطريقة سهلة بدون استخدام الفرن وبدون عجن، حيث يمكن عملها للعشاء في دقائق فقط من خلال إتباع خطوات سهلة واستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة متواجدة بكل منزل، قومي بتجربتها وسوف تحصلين على أفضل النتائج تابعي معنا الان طريقة البيتزا السائلة بالخطوات. البيتزا السائلة في المقلاة ألذ وأشهي بيتزا كوب ونصف دقيق أبيض.

نصف ملعقة كبيرة خميرة جافة.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة زيت زيتون.

كوب ماء دافئ.

نصف ملعقة صلصة. البيتزا السائلة في المقلاة ألذ وأشهي بيتزا طريقة التحضير أسرع بيتزا لا تأخذ الا القليل من وقت تحضيرعجينة البيتزا السائلة نحضر وعاء ونضع به الدقيق، ثم نضيف إليه الخميرة الجافة وزيت الزيتون والملح والماء، ثم نخفقهم معًا بشكل جيد حوالي 5 دقائق.

نحضر وعاء ونضع به الدقيق، ثم نضيف إليه الخميرة الجافة وزيت الزيتون والملح والماء، ثم نخفقهم معًا بشكل جيد حوالي 5 دقائق. ثم نحضر مقلاة وندهنها بكمية قليلة من زيت الزيتون، ثم نسكب الخليط السابق ونفرده بشكل جيد في المقلاة.

نترك العجينة على نار متوسطة، مع مراعاة تقليبها كل فترة إلى أن تنضج تمامًا من الجهتين.

ثم نقوم بوضع كل المقادير فوق البيتزا والتي تكون حسب رغبتك، مثل (فلفل أخضر وفلفل ألوان وجبنة موتزاريلا ومشروم وزيتون).

ننتظر حتى يصبح لون العجينة ذهبياً، ثم نزيل المقلاة عن النار ونضع البيتزا في طبق للتقديم. طريقة عمل البيتزا في المقلاة طريقة عمل البيتزا في المقلاة عمل بيتزا ال5 دقائق سريعة التحضير زبأقل مكونات كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب وربع من المياه الدافئة.

ملعقتين وربع من الحليب الجاف.

ثلث كوب من الزيت النباتي.

نصف ملعقة كبيرة خميرة جافة.

نصف ملعقة كبيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

نصف ملعقة كبيرة سكر

مقادير حشوة البيتزا حسب الرغبة. طريقة التحضير:- نحضر وعاء ونضع به كل المكونات ونخلطها معًا جيدًا حتى نحصل على خليط شبه سائل، ونتركه لمدة عشر دقائق فقط. ثم نحضر مقلاة وندهنها بالقليل من الزيت، ونضعها على نار متوسطة. ثم نسكب العجينة داخل المقلاة ونقوم بإضافة الصلصة أو الكاتشب، ثم نضيف الحشوة على حسب الرغبة. ثم نضع على وجهها كمية مناسبة من الجبنة الموتزاريلا ونغطيها، ثم نخفف النار ونتركها حوالي 15 دقيقة. بعد أن تنضج منالجهتين، نزيل المقلاة عن النار ونضع البيتزا فى طبق كبير للتقديم.

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