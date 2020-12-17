آلام الظهر وكيفية علاج تلك المشكلة بالوصفات الطبيعية والعادات السليمة

يعاني العديد من الأشخاص من آلام الظهر خاصة آلام الفقرات القطنية والتي تسبب ألم شديد للإنسان لدرجة أنها تجعله غير قادر على الحركة أو متابعة نشاطاته اليومية ومهامه واعماله، لذلك لابد من وضع حد لتلك المشكلة عن طريق عدة وصفات طبيعية ومواد متوفرة في كل منزل فتابعونا في هذا المقال لمعرفة تلك الوصفات.

نبات الزنجبيل:

آلام الظهر وصفات طبيعية للتخلص من آلام الفقرات:

تعمل جذور الزنجبيل على مكافحة آلام المفاصل والتقليل من حدة اللتهابات كما أنه يحفز الدورة الدموية في الجسم مما يساعد على التخلص من الألم.

قومي بنقع مطحون الزنجبيل الناعم في كوب من الماء ثم استخدمي منشفة أو قطعة قماش قطنية لعمل كمادات على المنطقة المصابة باستخدام تلك الماء ثلاث مرات يومياً مع المداومة للحصول على أفضل نتائج.

ورق الكرنب:

تساعد أوراق الكرنب على تخفيف الآلام والاسترخاء لذلك قم بفرم كمية مناسبة من أوراق الكرنب في الخلاط مع القليل من اللبن السائل ثم وضع هذا الخليط على فقرات الظهر لمدة ربع ساعة مع أخذ حمام ماء دافئ لنتائج أفضل.

وصفة البطاطس:

وصفات مجربة لعلاج آلام الظهر:

يمكن وضع البطاطس المسلوقة على الظهر للمساعدة على تقليل الالتهاب والتخلص من الألم كل ما عليك فعله هو سلق حبتان متوسطتان الحجم من البطاطس وهرسها باستخدام شوكة حتى تصبح ناعمة ثم وضعها كماسك على منطقة الألم.

وصفة الثوم:

يمكنك عمل وصفة لتخفيف وجع الفقرات من الثوم عن طريق فرم عشر فصوص من الثوم مع ملعقة من زيت جوز الهند ثم استخادم الخليط لتدليك الفقرات بشكل دائري.

يمكنك أيضاً المواظبة على تناول ثلاث فصوص من الثوم يومياً على الريق هذا يقوي المناعة ويساعد على معالجة جميع الالتهابات الموجودة في الجسم بشكل عام.

الليمون:

يحتوي الليمون على فيتامين سي وهو من أهم الفيتامينات المفيدة لعلاج منطقة أسفل الظهر وذلك بسبب قدرته على تحفيز الجسم على زيادة امتصاص الكالسيوم وتوزيعه على العظام بشكل سليم.

قم بعمل خلطة مكونة من عصير الليمون مع ثوم ورشة ملح واستخدم هذا الخليط لعمل مساج لمنطقة الفقرات.