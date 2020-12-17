طريقة تحمير البانيه بدون زيت في المنزل

طريقه تحمير البانيه بدون زيت في المنزل، تعتبر صدور البانية من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ويجب تناولها وتعتبر من أسرع الأكلات التي يتم تجهيزها في وقت قليل، ويفضل تناولها بجانب المكرونة والأرز بالخلطة أو يمكن تناولها بجانب الخبز والطحينة والبطاطس المقلي، ولكن سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة قلي البانية بدون زيت في المنزل بطريقه سهلة وبسيطة وبمذاق شهي ولذيذ.

طريقة تحمير البانية بدون زيت

المكونات، 2 كوب من البقسماط ملعقة من الثوم البودرة وملعقتين من الملح و2 كوب دقيق واثنين بيضة وقشر ليمون مبشور ملعقة صغيرة بابريكا وأربع صدور دجاج ملعقة من الزيت النباتي.

خطوات تجهيز البانية بدون تحمير

في الخطوة الأولى يتم تجهيز وعاء متوسط توضع في البقسماط والملح والبهار حيث يتم إضافة نصف الكمية بعد ذلك يتم وضع الثوم البودر وقلبي المكونات مع بعضها ثم قومي بتجهيز وعاء آخر وضيفي فيه الدقيق باقي كمية الملح وبشر الليمون وقلبي المكونات مع بعضها.

في الخطوة التالية نقوم بتجهيز طبق متوسط وضعي البيض ويقلب ثم يتم أخذ قطع صدور الدجاج ونضعها فى الدقيق ثم البيض ثم نضيف عليها البقسماط المطحون والبهارات، وبعد ذلك يتم تجهيز صينية متوسطة الحجم ونضع فيها ورق زبدة ثم اضافة عليها البانية ووضعها في الفرن على نار متوسطة

واضافة القليل من الزيت على الوجه وتترك حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي، ويتم تناولها بجانب المكرونة أو الخبز والطحينة والسلطة الخضراء أو الأرز بالزبيب، وذلك على حسب الرغبة وبعد ذلك يتم تناولها وبالهناء والشفاء.