بيتزا بالجمبري .. مكونات وطريقة عمل بيتزا بالجمبري

بيتزا بالجمبري، البيتزا من الأكلات الإيطالية المحببة إلي جميع الأشخاص في جميع دول العالم بأكمله، وهناك أكثر من طريقة لإعدادها، كما يمكن إعدادها بأكثر من طعم، ومع رغبة العديد من الأشخاص في إعدادها في المنزل بطريقة شهية مثل المحلات والمطاعم، فأننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، طريقة عمل البيتزا بالجمبري.

بيتزا بالجمبري على طريقة الشيف فاطمة ابو حاتي

إننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، طريقة عمل بيتزا بالجمبري فاطمة ابو حاتي، موضح إليكم كالتالي:

عدد ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض. ملعقة ونصف صغيرة الحجم من البيكنج بودر. معلقة ونصف صغيرة الحجم من الخميرة. عدد ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي. عدد ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من المايونيز. عدد ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من اللبن البودرة. مقدار ربع كوب من المياه حتي تقومي باختبار الخميرة فيه. معلقة صغيرة من السكر. رشة من الملح. ربع كيلو من الجمبري الصغير أو المتوسط الحجم. جبنة تركي. ميكس جبن شيدر وموتزاريلا. جبنة كريمي. سلامي. زيتون مقطع إلي شرائح. بصل مقطع إلي شرائح رفيعة. طماطم مقطعة إلي شرائح رفيعة وخالية من أي بذور. فلفل ألوان مقطع إلي شرائح رفيعة. ثلاث ملاعق كبيرة من الكاتشب. ثلاث ملاعق كبيرة من الصلصة. معلقة صغيرة من الزعتر. معلقة صغيرة من الثوم بودر. معلقة صغيرة من البصل بودر. كوب من دقيق البسبوسة أو الدقيق الأبيض. كوب من الزيت.

قومي بإحضار كوب. ضعي السكر والخميرة في الكوب. أضيفي الماء إلي السكر والخميرة. قلبي الخليط واتركية حتي يتم اختماره. قومي بإحضار طبق غويط للعجن. ضعي في الطبق الدقيق والبيكنج بودر والملح واللبن. قومي بتقليب الخليط جيدا. بعد فوران الخميرة وتخميرها أضفيها إلي الخليط السابق. أضيفي الزبادي والمايونيز إلي الخليط. اكملي العجن جيداً، واستمري في العجن حتي تصبح العجينة طرية. يمكنك إضافة الماء الدافئ إذا وجدتي العجين لا يربط ويحتاج إلي الماء، ولكن تقومي بإضافة كمية قليلة بكمية قليلة. استمري في العجن لمدة عشر دقائق. افرغي العجين في إناء مدهون بالزيت. غطي العجينة بورق الاسترتش مع فوطة نظيفة فوق الورق الاسترتش. واتركيها لمدة من نصف ساعة وحتي ساعة إلا ربع حتي تتخمر جيدا. وفي هذه الاثناء حضّري الصوص الخاص بالبيتزا، من خلال خلط الكاتشب مع صلصة الطماطم مع الثوم البودر والبصل البودر مع الزعتر وقوي بتقليب المكونات جيداً. بعد مرور النصف ساعة والانتهاء من تحضير صوص البيتزا، قومي بإحضار العجينة ورشة رشة دقيق علي مكان العجن. قومي بتقسيم العجين إلي كرات ويكون عددها حسب رغبتك وحسب حجم الصينية التي سوف تضعي فيها البيتزا. اتركي الكرات ترتاح. قومي بإحضار الصواني التي سوف تعدي فيها البيتزا. يجب أن تكون الصواني من دون نقطة مياه. رشي دقيق في الصينية. ادهني الصينية زيت. افردي كرة العجين في الصينية. قطعي العجين بالسكينة. قومي بتشويك العجين بالشوكة. ادهني صوص البيتزا علي العجين. قومي بوضع الجبن علي العجين. أضيفي الحشو علي الجبن. أضيفي طبقة أخري من الجبن. قومي بدهن وجه البيتزا بالجبنة الكريمي مع رشة من الزعتر. أدخلي الصينية إلي الفرن وأشعليه علي أعلي درجاته. بعد أن يتم طهي البيتزا أشعلي شواية الفرن لأقل من دقيقة لتعطي الوجه لون رائع. وبعدها تكون البيتزا بالجمبري جاهزة للتقديم.

مكونات البيتزا بالجمبريطريقة عمل البيتزا الجمبري فاطمة ابو حاتي

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