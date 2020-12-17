خلطة طبيعية لتكثيف وتطويل الشعر ومنع تساقطه وتحفيز نموه في أسبوع، أغلب النساء تحلم بالشعر الكثيف والطويل حتي تبدو في مظهر جمالي طبيعي وذلك لأن الشعر هو تاج المرأة، ولكن هناك أسباب كثيرة تمنع الحصول علي شعر صحي وقوي مثل العوامل الوراثية أو نتيجة لتعرض الشعر للتلف والضعف من كثرة استخدام أدوات التصفيف وتجفيف الشعر، أو من خلال استعمال الشامبو الذي يحتوي على مزاد كيميائية بكثرة علي الشعر مما يتسبب في تساقط الشعر وضعف نموه.

أفضل وصفة طبيعية لتكثيف وتطويل الشعر وتوقف تساقطه وتعزز من نموه

تكثيف وتطويل الشعر ومنع تساقطه وتحفيز نموه من الأمور التي ترغب بها كل الفتيات والسيدات حتي تتمتع بشعر كثيف وطويل دون تساقطه، وتوجد العديد من الخلطات التي تساعد في ذلك من خلال مكونات طبيعية آمنة علي الشعر، ولهذا سوف أقدم لكي خلطة طبيعية لتكثيف وتطويل الشعر وتمنع تساقطه وتعزز من نموه لشعر صحي وقوي.

خلطة النسكافيه وزيت السمسم لتطويل وتكثيف الشعر

يعمل النسكافيه علي تطويل الشعر وتحفيز نمو بصيلات الشعر ومنع تساقطه، كما يقوم بتغذية الشعر وحمايته من التقصف والجفاف، أما زيت السمسم له دور فعال حيث يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يعمل علي تحفيز وتعزيز بصيلات الشعر ويعمل علي إنبات شعر جديد، مما يقوم بتكثيف وتطويل الشعر.

2 ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ملعقة كبيرة ماء دافيء.

2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأصلي.

نقوم بوضع النسكافيه في الماء الدافيء ثم يقلب جيداً، ثم نضيف إليه زيت السمسم والزبادي والمايونيز والعسل ونخلط المكونات جميعاً حتي نحصل علي قوام كريمي.

قومي بتمشيط الشعر ثم يدهن بالخلطة من الجذور إلي الأطراف، ويترك لمدة ساعتين علي الشعر ثم يغسل بالشامبو والبلسم، وتستخدم خلطة تكثيف وتطويل الشعر مرتين في الأسبوع لوقف التساقط وتحفيز بصيلات الشعر علي النمو.

مكونات خلطة تكثيف وتطويل الشعر وتحفيز نموهطريقة تحضير خلطة تكثيف وتطويل الشعر ومنع تساقطه وتحفيز نموه