طريقة عمل بلح الشام بطريقة سهلة وأسرار قرمشته للمبتدئين بطعم جميل بالصور Tulumba

طريقة عمل بلح الشام بطريقة سهلة وسريعة لكل عشاقها في كل أنحاء العالم، فالكل يبحث عن طريقة سهلة لعمل بلح الشام، وهنا نقدم لكي عزيزتي أسهل طريقة ممكن تتصوريها، فهي مذهلة بجانب طعمها اللذيذ، والمقرمش التي تستطيعين الاحتفاظ بها ليس ليوم واحد، بل يصل لأسبوع وهي مقرمشه كما هي، وليست طرية، غير أن بلح الشام أصله سوري، واشتهر، وانتشر بعد ذلك في عدة بلدان أخرى مثل مصر، والسعودية، وتركيا، وبلاد الشام، والعراق ، والسودان، وبالرغم من أن نوع الحلوى، ومكوناتها، وشكلها المعروف للكل، إلا أن كل بلد أطلقت مسمى، واسم لبلح الشام يختلف عن الأخر، ولكن في النهاية الشكل واحد، فقد أطلقت العراق علي بلح الشام اسم داطلي، وعرف في تركيا بالتولومبا 〈 TULUMBA 〉 بينما عرف إ يران باسم باميه، فالجميع اختلف على الاسم، ولكن اتفقوا على الشكل.

طريقة عمل بلح الشام :

نقدم لكم طريقة تحضير بلح الشام بطريقة سهلة، وبسيطة، وبالطعم اللذيذ المقرمش من الألف للياء.

مقادير بلح الشام:

كوب ونصف من الماء.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة، أو الزيت حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب ونصف من الدقيق.

رشه ملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من السميد.

ثلاث ملاعق كبيرة نشا ذرة.

ثلاث بيضات لابد أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة فانيليا.

كوبان من السكر.

كوب ماء.

ملعقتين من عسل الغلوكوز.

ملعقة عصير ليمون.

في وعاء على النار ضعي به السكر، ثم الماء، واتركيهم على نار متوسطة.

عندما يصلوا إلى دركة الغليان، قومي بإضافة عصير الليمون، وعسل الغلوكوز، ثم قلبيهم، وعندما تجدين أن قوامه أصبح ثقيل إلى حداً ما، قومي بإطفاء النار، واتركيه يبرد حتى يصل لدرجة حرارة الغرفة، عند وضع بلح الشام به.

ضعي الماء والزيت، أو الزبدة في وعاء على النار، واتركيهم على نار متوسطة.

عندما يصل إلى درجة الغليان، لا تجعليه يغلي كثيراً، فقط عندما يبدأ في الغليان أضيفي إليهم الدقيق، والملح، وقلبي جيدا باستمرار مع الضغط على العجينة حتى تصبح مثل الكورة الناعمة تماماً.

مقادير الشربات أو السيرب لعمل شربات ثقيل:طريقة تحضير الشربات:طريقة تحضير بلح الشام:

أضيفي النشا، والسميد مع تقليبهم جيداً ستلاحظين أن المواد الجافة التي قمتي بإضافتها سوف تمتص جميع السوائل الموجودة داخل العجينة، وستصبح العجينة ناعمة، وتأكدي من عدم وجود أي دقيق لم يقلب، وأيضا عدم وجود تكتلات.

بعد ذلك اتركي العجينة تبرد قبل إضافة البيض إليها.

أفضل طريقة لخلط البيض مع العجينة هو خلطها بالمضرب أو الاستاند ميكسر، لكن إذا لم يكن يتوفر لديك، قومي بخلطهم عن طريق اليد، أو الملعقة.

في وجود أي نوع سواء مضرب أو يد، أو ملعقة قومي بإضافة البيض بالتدريج مع الخفق، والخلط مع العجينة، وأن يتداخلوا معاً قومي بإضافة كل بيضة بالتدريج مع الخلط.

في النهاية ستلاحظي أن العجينة أصبحت تلزق عند مسكها، وأن قوامها ليس سائل بل هو متماسك.

ضعي العجينة في كيس حلواني به بلبلة حسب الشكل الذي تحبيه لتشكيلها، لكن لاحظي أن قوام العجينة سميك وتلتصق قليلاً، فمن الممكن أن تقطع الكيس لذلك كوني منتبهة جيدا.

قومي بتقطيع العجينة التي تخرج من الكيس، ثم قطعيها بواسطة مقص سبق مسحه بالزيت ليجعل العجينة تتقطع بسهولة دون أن تمسك، أو تلزق به، ويصبح شكلها غير جيد.

عند تقطيع بلح الشام أنزليه في طاسة بها زيت غزير، وبعد أن تنتهي من تقطيع بلح الشام، قومي بوضع الطاسة على نار عالية، حتى يصل الزيت للغليان سريعاً، وعندما يصل الزيت للغليان لا تلمسيه حتى لا يفسد شكلها، بل انتظري قليلاً حتى تلاحظي أن شكلها من الخارج نشف قليلاً أي أنها لم تصبح طرية كما كانت قومي بتقليبها حتي تقلى من جميع الجوانب.

إذا كنتم سوف تأكلونها في نفس اليوم قومي بتحميرها مجرد قليها لمرة واحدة حتي تأخذ اللون الذهبي، ثم أخرجيها، و ضعيها في الشربات.

أما إذا كنتي تريديها أن تبقى مقرمشة لأكثر من يوم فيجب أن تقومي بتحميرها على مرتين، ثم قومي بتقليبها، وعندما تأخذ اللون الذهبي الفاتح أخرجيها من الزيت، واتركيها تبرد، أو ضعيها في الثلاجة لتبرد.

عندما يبرد بلح الشام، ضعيه في الزيت مرة أخري، ولكن في هذه المرة يجب أن يكون الزيت ساخن أي أعلى من المتوسط، وقلبيهم حتى يأخذ اللون الذهبي الغامق، أو اللون المضبوط، أخرجيهم من الزيت.

بعد ذلك ضعيهم في الشربات، أو السيرب، واتركيهم لمدة أربع أو خمس دقائق، ثم قلبيهم، وأخرجيهم من الشربات.