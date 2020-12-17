اشخاص عليهم الحذر عند تناول البرتقال

يعد البرتقال من الفواكه المميزة والمحبوبة، نظراً بمحتواها العالي من فيتامين سي الضروري لوقاية الجسم من أمراض الشتاء، وحالياً يتم تشجيع الجميع على تناول البرتقال لتعزيز مناعة الجسم ضد جائحة كوفيد-19.

والبرتقال من الفواكه الحمضية المشهورة في موسم الشتاء، وتعتبر مصدراً غنياً جداً بالعديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية.

وإضافة الى تقوية مناعة الجسم، فإن تناول البرتقال يمنح الجسم فوائد عدة منها الوقاية من السرطان ومكافحته، وخفض الكوليسترول الضار، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، والحفاظ على صحة العينين والجلد، والوقاية من الامساك، فضلاً عن تحسين امتصاص الحديد من الطعام.

وعلى الرغم من الفوائد الجمة التي نحصل عليها من البرتقال، إلا أن تناوله من قبل بعض الاشخاص يعود بنتيجة سلبية.

الحوامل لا يجب عليهن تناول البرتقال

هذا ما أعلن عنه اختصاصي التغذية، أرتور مويسينكو بحسب ما نقلت قناة "رين تي في" الروسية.

واضافة الى البرتقال، حذر مويسينكو الحوامل من تناول اليوسفي للاسباب ذاتها، خصوصاً في المراحل الاولى من الحمل.

كما ان الاشخاص المصابين بامراض الجهاز الهضمي مثل القرحة والتهاب القولون والتهاب المعدة وغيرها، لا ينصحون بتناول البرتقال.

وبحسب مويسينكو ، فإن تناول كمية كبيرة من البرتقال واليوسفي يمكن أن تتسبب برد فعل تحسسي، ما يؤدي الى ظهور الطفح الجلدي في الحالات البسيطة والمتوسطة. أما في أسوأ حالات صدمة الحساسية، فإن الاكثار من تناول البرتقال يمكن ان يتسبب في تورم الاغشية المخاطية وعواقب صحية خطيرة أخرى.

البرتقال مفيد للصحة بشرط..

عدم الافراط في تناول البرتقال هو المحك في تجنب هذه المضاعفات الصحية، أضاف مويسينكو مشدداً على ان الحمضيات تؤمن العديد من الفوائد الصحية كونها غنية بالفلافونويد وتحتوي على حوالي 40٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي.

وأكد الخبير الروسي على أهمية فيتامين سي في تقليل الالتهاب المزمن في الهياكل الداخلية للخلية، ومنع الالتهاب في الأوعية الدموية، كما انه يلعب دورًا بارزاً في إنتاج الكولاجين الضرورية للانسجة.

وفيما يخص اليوسفي، فقد تبين أنه لا يساعد فقط في الحفاظ على المناعة في فترة الخريف والشتاء، وإنما يساهم كذلك وبشكل جزئي في الحفاظ على بشرة شابة.