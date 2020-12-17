دراسة: تأثير الأفوكادو على صحة الأمعاء

يعرف عن الأفوكادو أنه من أنواع الخضروات التي تصنف على أنها أطعمة صحية بسبب احتوائها على دهون صحية وفيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، وهاهي دراسة تضيف فائدة جديدة لتناوله، وهي في التالي:

تأثير الأفوكادو على صحة الأمعاء:

كشفت دراسة جديدة من جامعة إلينوي الأمريكية أن تناول الأفوكادو كجزء من النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأمعاء، والأفوكادو غذاء صحي غني بالألياف الغذائية والدهون الأحادية غير المشبعة، ومع ذلك ، لم يتضح كيف يؤثر الأفوكادو على الميكروبات في الجهاز الهضمي أو القناة الهضمية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو يوميًا كجزء من الوجبة لديهم وفرة أكبر من ميكروبات الأمعاء التي تكسر الألياف وتنتج مستقلبات تدعم صحة الأمعاء، لديهم أيضًا تنوع ميكروبي أكبر مقارنة بالأشخاص الذين لم يتلقوا وجبات الأفوكادو في الدراسة.

تفاصيل الدراسة:

شملت الدراسة 163 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 عامًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة التي تم تعريفها على أنها مؤشر كتلة الجسم لا يقل عن 25 كجم / م 2 ولكنهم يتمتعون بصحة جيدة، لقد تلقوا وجبة واحدة يوميًا للاستهلاك كبديل للإفطار أو الغداء أو العشاء.

تناولت مجموعة واحدة ثمرة أفوكادو مع كل وجبة، بينما تناولت المجموعة الضابطة وجبة مماثلة ولكن بدون الأفوكادو.

قدم المشاركون عينات من الدم والبول والبراز طوال الدراسة التي استمرت 12 أسبوعًا كما أبلغوا عن مقدار الوجبات المقدمة التي تناولوها، وكل أربعة أسابيع سجلوا كل شيء يأكلونه.