نصائح لتجنب "كوفيد-19" خلال السفر

يتطلب السفر أثناء جائحة كوفيد-19 اتباع طريقة أكثر تفصيلاً وحذرًا مما كان معتادًا قبلها، لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المسافر.

وفي هذا الصدد، قدّم الدكتور جوزيف خبازة استشاري الرئة والرعاية الحرجة في مستشفى كليفلاند كلينك، نصائح حول طرق السفر بأمان أثناء الجائحة.

ويرى الاستشاري الخبير أننا ما دمنا نطبق احتياطاتنا اليومية في الحِلّ والترحال على السواء، فإن بوسعنا تقليل المخاطر إلى مستويات متدنية.

كيفية الوقاية من كوفيد اثناء السفر بالسيارة

بحسب الدكتور خبازة، بات منطقياً أن تصبح السيارة خيارًا مفضلًا للسفر وقضاء الإجازة في ظل الجائحة، نظرًا لأن سياراتنا مألوفة ومريحة لنا. ومع ذلك تبقى هناك بعض الاحتياطات الواجب علينا اتخاذها قبل السفر.

وينبغي بداية تنظيف السيارة وتعقيمها، بمسح الأسطح والأجزاء التي يكثر لمسها، كالنوافذ وأحزمة المقاعد وعجلة القيادة ومقابض الأبواب وأزرار التحكم، مع الحرص على الاحتفاظ بالمناديل المبللة المضادة للبكتيريا ومعقم اليدين في السيارة للتمكن من مواصلة المسح والتعقيم لأجزاء السيارة وأيدي الركاب بعد كل توقف.

ويفضل الالتزام بلبس الكمامة في السيارة عند السفر مع أشخاص من خارج الدوائر الضيقة المحيطة بنا في حياتنا اليومية. ومن الأفضل عدم السفر مع الأشخاص من خارج الدوائر الضيقة المحيطة بنا، وفقًا للدكتور خبازة.

كما يفضل تحديد شخص لكل مهمة من مهام السفر، قبل التوقف للتزود بالوقود أو الطعام، مع الحرص على ارتدائهم الكمامات أثناء تنفيذ المهمة وتعقيم الأيدي قبل العودة إلى السيارة، وتجنب استخدام الهاتف خلال أداء هذه المهمات لتقليل مخاطر أي تلوث.

ويوصى بفتح النوافذ أثناء السفر للتهوية، وإذا كان تكييف الهواء ضروريًا فمن الأفضل ضبطه على وضع عدم إعادة الدوران.

كيف نحمي انفسنا من كوفيد في الطائرة

يتطلب البقاء بأمان على متن الطائرة أكثر بكثير من مجرد ارتداء الكمامة، وفقًا للدكتور خبازة. فعليك قبل أن تصل إلى الطائرة، التعامل مع محطات إنهاء إجراءات السفر والأمن والجوازات، وهو ما يعني ملامسة أسطح تتعرض للمس متكرر بكثرة إضافة للحضور في أماكن يوجد بها الكثير من الأشخاص، وهذا كله يستوجب التركيز على حماية نفسك قبل ركوب الطائرة، بجانب اهتمامك بالبقاء بأمان على متن الطائرة.

وأوضح د. خبازة: "يبقى المحك الحقيقي كامنًا في أن المسافر ليست لديه فكرة عمن سيجلس بجواره، لكن الحفاظ أثناء الرحلة على ارتداء الكمامة ونظافة اليدين وتجنب لمس الوجه، يقلّل الخطر".

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن معظم الفيروسات لا تنتشر بسهولة على متن الرحلات الجوية بسبب طبيعة دوران الهواء وتصفيته باستمرار. وقد اتخذت العديد من شركات الطيران الاحتياطات اللازمة للحفاظ على طائراتها نظيفة وآمنة للمسافرين في مساعي منع انتشار الفيروس.

كيف نحمي انفسنا من الفيروس في مكان الإقامة

يمكن أن يكون الفندق أو المنزل المستأجر آمنًا باتباع بعد التدابير وإرشادات التباعد الجسدي، علاوة على طرح عدد من الأسئلة المناسبة مسبقًا، كما يقول الدكتور خبازة.

وقبل الحجز، يجب الاطلاع على بروتوكول التنظيف المتبع في مكان الإقامة، لا سيما وأن الكثير من هذه الأماكن تكشف عن طريقتها في الالتزام بأقصى حدود النظافة للحفاظ على سلامة الضيوف، وذلك انطلاقًا من حرصها على الشفافية.

ينبغي تنظيف أماكن الإقامة جيدًا قبل الإقامة فيها، ويمكنك إحضار أدوات التنظيف لتعقيم الأسطح وتحقيق المزيد من راحة البال. وعلى غرار وسائل النقل، فإن سلامتك في غرفة فندق أو منزل مستأجر لقضاء العطلة تنحصر في النهاية في ارتداء الكمامة في الأماكن العامة وغسل اليدين بانتظام وتعقيم الأسطح كثيرة اللمس عند الوصول، فضلًا عن تجنّب السفر في حالة المرض.