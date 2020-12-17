أفضل ماسكات طبيعية لشد وتنعيم البشرة غير مكلفة تمنحها الترطيب في دقائق

أفضل طرق للعناية بالبشرة لتتمتعي ببشرة مشدودة وناعمة وخالية من الحبوب، ترغب جميع النساء في الحصول علي بشرة مشدودة وأصغر سناً وذلك حتي تتمتع ببشرة صافية وخالية من أي شوائب، ولكن تتعرض البشرة للكثير من العوامل التي تؤثر علي ترطيبها ونعومتها مما يجعلها أكثر عرضة لظهور حبوب الوجه المزعجة، ولهذا تلجأ إلي إنفاق الكثير من المال من أجل منتجات العناية بالبشرة حتي تقوم بحمايتها، مع العلم أن الطبيعة يتوافر بها المكونات الطبيعية التي تزيد من جمالك وتمنحك بشرة مشدودة وناعمة.

ماسكات هامة للعناية بالبشرة للحصول علي بشرة أصغر سناً وأكثر نضارة

يوجد العديد من طرق العناية بالبشرة للاهتمام بصحتها ونضارتها، وذلك من خلال عمل ماسكات أو وصفات طبيعية لعلاج جفاف البشرة للحصول علي بشرة صافية ومشرقة خالية من البثور وحب الشباب، ولهذا سوف أقدم لكي أفضل طرق للعناية بالبشرة لتتمتعي ببشرة مشدودة وأكثر شباباً وخالية من الحبوب .

ماسك الأفوكادو لبشرة مشدودة وأكثر نعومة

الأفوكادو من أكثر أنواع الفاكهة التي تقوم بترطيب البشرة مما تزيد من نضارتها ونعومتها، كما يساعد في تغذية البشرة وجعلها مشدودة مما يحافظ عليها ويحميها من الجفاف وظهور تجاعيد الوجه.

حبة أفوكادو مهروسة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من العسل.

مكونات ماسك شد البشرة وزيادة نعومتهاطريقة تحضير الماسك وكيفية تطبيقه علي البشرة

قومي بخلط المكونات جيداً ثم يوضع الماسك علي الوجه والرقبة لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم البارد ويستخدم ماسك الأفوكادو مرتين في الأسبوع لبشرة أكثر شباباً ونعومة رائعة.

ماسك القهوة لبشرة أكثر نعومة ونضارة

تعد القهوة من أفضل المكونات التي تعمل علي تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة، مما يجعل ملمس بشرة الوجه أكثر نعومة ونضارة وذلك من خلال تنشيط الدورة الدموية في الوجه.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من الحليب.

مكونات ماسك نضارة البشرة وزيادة نعومتهاطريقة تحضير الماسك وكيفية تطبيقه علي البشرة

قومي بخلط المكونات جيداً ثم يفرد الماسك علي الوجه مع التدليك في حركات دائرية بلطف لمدة 10 دقائق، ثم يغسل الوجه بالماء ويتم ترطيب البشرة بالكريم المرطب أو زيت اللوز الحلو، ويستخدم ماسك القهوة للحصول علي بشرة ناعمة ووردية مرتين في الأسبوع.