طريقة سهلة وبسيطة لعمل أرز بسمتى بالكركم ولا أشهى

أرز بسمتي من أكثر أنواع الأطباق التي يعشقها الجميع نظراً للتجديد في تناول الأطعمة، وأيضاً لاحتوائه على الكركم فالكركم مفيد جدا لجسم الإنسان لأنه يسهل عملية الهضم، ويقلل من الانتفاخات ويمنع تراكم الغازات في الجسم، غير أنه يساعد بشكل فعال على هضم الدهون ويعالج التهابات الأمعاء والتهاب القولون التقرحي وغيرها من الفوائد المذهلة، لذا يعد طبق الأرز بالبسمتي مفيد جدا لجسم الإنسان ومليئ بالقيم الغذائية، وإليكم مكوناته وطريقة تحضيره بالتفصيل.مكونات عمل أرز بسمتي بالكركم
أرز بسمتي من الممكن عمله بعدة طرق ولكن من أسهل الطرق التي نقوم بتحضيرها هي أرز بسمتي بالكركم، ولكى نقوم بتحضيره سوف نحتاج إلى هذه المكونات:
- إحضار عدد ملعقتين كبيرتين من الزبدة.
- إحضار عدد ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- إحضار عدد نصف ملعقة صغيرة من بهارات مشكلة.
- إحضار عدد فصان من الثوم المهروس.
- إحضار ثمرة من البصل متوسطة الحجم.
- إحضار عدد ثلاثه أكواب من أرز بسمتي.
- إحضار عدد أربعة أكواب ونصف من الماء. ثلاث ملاعق صغيرة من الملح.
- إحضار عدد ملعقة كبيرة من الكركم.
- إحضار عدد ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم ناعما.
- إحضار مقدار ربع كوب من زيت الذرة.
لكي نقوم بتحضير أرز بسمتي بالكركم يجب علينا الإلتزام بهذه الخطوات:
- نقوم بغسل الأرز جيدا ونضع فوقه ماء دافئ، ونتركه لمدة ثلث ساعة أو أكثر بقليل للعمل على نقعه.
- نقوم بتقشير بإحضار البصلة ونغسلها جيداً بالماء، ثم نقوم بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة الحجم.
- نقوم بإحضار إناء متوسط الحجم، ونضع فيه الزيت ونضعه على النار.
- نقوم بوضع الثوم والبصل والزنجبيل وتقليبهم بإستمرار على نار هادئة، لحين ملاحظة أن البصل انكمش نهائياً دون أن يتغير لونه.
- نقوم على تصفيه الأرز ووضعه مع البصل مع وضع الكركم والملح والبهارات المشكلة والفلفل الأسود معا، وتقليبهم جيداً لمدة دقائق.
- نقوم بوضع أكواب الماء، ونترك الأرز على نار مرتفعة يغلى لمدة ثلاث دقائق.
- نقوم بتهدئة النار ووضع الزبدة علي سطح الأرز، وتغطية الإناء جيدا وتركه لمدة نصف ساعة أو أكثر، لحين التأكد من أنه نضجه نهائياً.
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