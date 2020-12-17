زي المحلات واحلي طريقة عمل السينابون الاصلي الهش اللذيذ مثل الجاهز

السينابون وجبة تحلية مفيده جدا بسبب احتوائها على الكريمة والجبن، كما أنها تحتوي على النشويات التي يحتاجها أي جسم، واشتهر كثيرا السينابون في الوقت الحالي وبدأت تتساءل عنها جميع الأمهات وذلك لكي تقوم بصنعها لأبنائها وتقدمها لهم في المنزل. طريقة عمل السينابون طريقة عمل السينابون المكونات نصف كيلو جرام من دقيق القمح.

كوب إلا ربع من الحليب.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

نصف كوب من السكر.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الملح.

تلات اربع كوب كبير الحجم من السكر.

ملعقتين كبار الحجم من القرفة الناعمة.

خمسين جرام من زبدة. طريقة التحضير في وعاء كبير الحجم نضع الزبدة والخميرة الفورية والسكر والملح والحليب، ونخلطهم مع بعضهم جيدا بواسطة استخدام المضرب اليدوي.

نضع عليهم الدقيق تدريجيا مع العجن حتى تصبح العجينة ناعمة، ونقوم بتغطيتها بورق الإسترتش ونتركها حتى تخمر.

بعد مرور ساعة نقوم بعجن العجين مرة أخرى لكي نتخلص من الهواء الموجود بها.

نقوم بخلط القرفة مع السكر البني والزبدة ونضعها بداخل العجين ونفردها على جميع أنحاء العجينة.

نقوم بفرد العجينه على سطح مستوي وتجعلها مستطيل ونقوم يلفها حول بعضها علي شكل دائرة.

ونقوم بتقطيعها بسمك مناسب، ونرصها في الصينيه وندخلها الفرن علي درجه حراره 180 درجه لمدة نصف ساعة.

نقوم بخلط مكونات الصلصة التي توضع عليها ونضعها عليه وتدخلها الفرن خمس دقائق أخرى. طريقة التحضير السينابون هو نوع من الحلويات الغربية التي أخذت شهرة كبيرة جدا في وقتنا الحالي وكل هذا لأن جميع السيدات أرادت الحصول على شر وصفة السينابون وسر الصوص الخاص بها الذي يضيف لها نكهة مميزة تجعلها لذيذه، يحب الأطفال كثيرا حلي السينابون لأنها مختلفه بالنسبه لهم عن الحلويات الشرقية المعتادة، والسينابون فائده كبيره جدا للأطفال وذلك لأنها تحتوي علي عناصر غذائية كثيرة جدا ومختلفة مثل الحليب والدقيق والسكر، كما يتم إضافة إليها الشيكولاتة التي ترفع من نسبة ذكاء الأطفال، والمكسرات التي تزيد من نسبة الذكاء، وتعلي من قوة الذاكرة، ويتم إضافة الكريمة إلى مكونات الصوص الذي يتم وضعه على وجه السينابون.

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