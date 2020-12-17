الخلطة السعودية لإطالة الشعر 10سم شهرياً.. سيسألك الجميع عن السر

تطويل الشعر وتنعيمه أمر يهم الكثير من الفتيات وخاصة ممن يعانين من تساقط الشعر باستمرار، فالكثير منهم يلجأون إلى استخدام مستحضرات العناية بالشعر والتي غالباً تأتي بدون أي جدوى، لذا اليوم جئنا إليكم بوصفة فعالة جداً فى تطويل الشعر وتنعيمه، وهى الخلطة السعودية لإطالة الشعر خلال 21 يوم من الاستخدام سوف يزيد طول شعرك بمقدار 10 سم إلى جانب النعومة الفائقة وتوقف التساقط إلى الأبد.

الخلطة السعودية لإطالة الشعر 10سم شهرياً

تعتمد هذه الوصفة بشكل أساسي على زيت اللافندر، وقبل استخدام هذه الخلطة إليكم أهم الفوائد الكامنة فيها:

تساعد على تحفيز وإطالة نمو الشعر بشكل كبير خلال فترة قصيرة جداً.

تهدئ التهابات فروة الرأس ومضاد فعال للتخلص من أي التهابات.

تمنح الشعر رائحة جميلة .

تساعد على قتل حشرات الشعر.

تحافظ على الشعر وتمنعه من التقصف.

تساعد على تنعيم الشعر بشكل كبير والتخلص من الهيشان إلى الأبد.

يعطى الشعر لمعان وقوة ويخلصها من القشرة.

ترطب الشعر ترطيب عميق.

وصفة زيت اللافندر لتطويل الشعر وتنعيمه

المكونات:

15 نقطة من زيت اللافندر.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند يمكن استبداله ب3 ملاعق زيت جوجوبا.

طريقة التحضير والاستخدام:

يتم خلط المقادير السابق ذكرها سويا كي تمتزج جيداً.

على شعر نظيف وجاف يتم تطبيق الخلطة على الشعر وتترك لمدة ساعة كاملة مع مراعاة ارتداء بونبة الاستحمام لعمل حمام زيت.

يغسل الشعر بعد ذلك بماء فاتر وشامبو.

يتم تكرار الخلطة السعودية مرتين أسبوعياً ولاحظي زيادة مُبهرة فى طول الشعر خلال أيام قليلة من الاستخدام.

من الجدير ذكره أن زيت اللافندر من الزيوت العطرية لذا يتم استخدامه مع زيت ناقل أخر، ومن أفضل الزيوت التي تستخدم معه وتعطى نتائج مميزة هو زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا، ويرجى عند استخدام الوصفة السابقة عمل اختبار صغير على جزء صغير من فروة الرأس.

كما يحذر استخدام هذه الخلطة للأطفال الصغار بدون عمل اختبار للجلد من الزيت العطري لأنه ممكن أن يتسبب فى تهييج للجلد، مع مراعاة أن يتم استخدام هذا الزيت مخفف دائماً بأي زيت ناقل.