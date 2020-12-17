بدون فرن في 10 دقائق اعملي الذ واسرع بيتزا الطاسة لن تفرقيها عن الجاهزة

يفضل الكثيرون تناول البيتزا بالأطعمة المختلفة وقد يفضل البعض بيتزا المحلات الجاهزة أكثر من البيتزا المصنوعة بالمنزل لأنها تستغرق الكثير من الوقت لتحضيرها ولا تكون مثل الجاهزة في الطعم والشكل ولذلك سوف نقدم لكم افضل طريقة لعمل البيتزا بالمنزل وبسرعة حيث تعتبر بيتزا الطاسة من أفضل انواع البيتزا اللذيذة والسريعة . مكونات عجينة البيتزا كوب من الدقيق الأبيض .

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر أو محسن عجين

رشة صغيرة من الملح .

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون .

ربع كوب من اللبن الرائب أو كوب من الزبادي . مكونات الحشو ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

فلفل رومي الوان مقطع شرائح رفيعة.

بصل شرائح.

زيتون مخلي .

قطع من اللحوم أو الدجاج او المشروم .

فلفل اسمر و ريحان مهروس.

انواع من الجبن الموتزريلا والجبن الشيدر المبشور.

سماع وزعتر وملح . طريقة التحضير في وعاء كبير قومي بإضافة الدقيق والخميرة والملح والبيكنج بودر وقومي بتقليبه جيداً حتى يمتزجوتماماً.

أضيفي اللبن الرائب أو الزبادي إلى الخليط وعجنها جيدا ثم أضيفي زيت الزيتون واخلطيهم مع بعضهم جيدا حتي تكون عجينة متماسكة القوام.

قومي بتغطية العجينة واتركيها حتى تخمر لمدة عشر دقائق.

في إناء آخر قومي بتقطيع شرائح الفلفل مع الطماطم وشرائح البصل الى قطع مناسبة ثم قومي بإضافة المشروم أو الدجاج أو اللحوم مقطع الى مكعبات صغيرة.

قومي بإضافة التوابل الي خليط الحشو وهي عبارة عن الريحان والفلفل الاسمر والزعتر والسماق والملح .

بعد أن تخمر العجينة نقوم باستخدامها لإعداد البيتزا .

قومي بإحضار طاسة كبيرة من التيفال او من اي مادة لا تعمل علي التصاق العجين بها.

قومي بفرد العجينة في الطاسة بعد تخمرها .

توضع الطاسة علي النار علي نار متوسطة.

قومي بتوزيع الصلصة على العجينة ثم اضيفي الزيتون والبصل والطماطم واللحوم إلى العجينة.

قومي بوضع غطاء على الطاسة غطاء حتى تنضج البيتزا .

بعد اكتمال طهي البيتزا ارفع الغطاء وقومي بإضافة أنواع الجبن الموجودة عليها.

قومي بإدخال البيتزا الي الميكروويف لبضع دقائق حتى تمتزج الجبن بالبيتزا. مكونات عجينة البيتزامكونات الحشوطريقة التحضير

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