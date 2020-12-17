الكيراتين الطبيعي للشعر في المنزل بوصفات قليلة وبدون تكاليف

كيراتين طبيعي للشعر، يعتبر الشعر المجعد والجاف من الشعر الذي يعاني منه معظم النساء، حيث يعتبر الشعر الناعم والمفرود من أجمل الشعر لأنه يزيد من جمال المرأة، فمعظم النساء تسعي للحصول على سعر أكثر نعومة وخالي من التقصف، فتلجاً لمستحضرات التجميل للعناية بالشعر لتجعل الشعر ناعماً وأحياناً تسبب هذه المستحضرات إلي تساقط الشعر وتقصفه بسهولة جداً، فيعتبر الكيراتين الطبيعي من أفضل الوصفات الطبيعية التي تنعم الشعر وتجعله أكثر نعومة ولا يضر الشعر لان الوصفات الطبيعية كلها بروتينات وأعشاب ونباتات تعمل على حفاظ الشعر من أي أضرار، سوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل. قناع الموز والعسل لفرد الشعر طبيعي: قناع الموز والعسل لفرد الشعر طبيعي: المكونات: 3 ملاعق كبيرة من اللبن.

4 ملاعق كبار من العسل.

6 ملاعق كبار من زيت الزيتون.

علبة من الزبادي الطازجة.

3 ثمرات من الموز.

1 بيضه كبيرة. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ثم نضع فيه الموز والزبادي والعسل والبيض ونقوم بوضعهم في الخلاط الكهربائي ونستمر بخلطهم لمدة 5 دقائق، ثم نضيف الزيت الزيتون بالتدريج واللبن ايضاً ونستمر مره أخري بالخلط حتى يصبح القوام كريمي. نقوم بتقسيم الشعر إلي 6 أقسام، ثم نضع الخليط على كل قسم ونغرق الشعر بالخليط، ثم نضع الغطاء البلاستيك للشعر ونتركه لمدة ساعتين كاملين. نقوم بغسل الشعر بعد مرور المدة ونغسله بالشامبو والبلسم المناسبين للشعر. نقوم بتكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع لو الشعر جاف جداً. قناع المايونيز والبيض لفرد الشعر طبيعي: قناع المايونيز والبيض لفرد الشعر طبيعي: المكونات: 1 بيضه كبيرة.

4 ملاعق كبار من المايونيز.

ملعقتان كبار من العسل الطبيعي.

ربع ملعقة الخميرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة التحضير: نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضع فيه البيضة والمايونيز والعسل والخميرة وماء الورد، ثم نخلطهم لمدة 5 دقائق كاملين. نضعهم على الشعر لمدة ساعتين ونغطيه بالغطاء البلاستيك، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب للشعر الجاف. نقوم بتكرار هذه الوصفة يومان في الأسبوع للحصول على نتيجة أفضل. جل الالوفيرا ( جل الصبار) لفرد الشعر طبيعي: جل الالوفيرا ( جل الصبار) لفرد الشعر طبيعي: المكونات: ربع كوب من حل الصبار.

ربع كوب من زيت جوز الهند الأصلي.

3 ملاعق كبار من زيت الزيتون. طريقة التحضير: نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه ربع كوب جل الصبار، ربع كوب زيت جوز الهند، و3 ملاعق زيت الزيتون. نستمر بخلط المكونات لمدة 4 دقائق ثم نضعهم على الشعر لمدة 30 دقيقة. نكرر هذه الوصفة مره في الأسبوع.

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